DEMERS, Léo-Gilles



À son domicile de Saint-Gilles, le 29 septembre 2023, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédé monsieur Léo-Gilles Demers. Il est l'époux, en premières noces, de feu Lorraine Vaillancourt et, en secondes noces, d'Élianne Lévesque. Fils de feu Maurice Demers et de feu Annie Sylvain. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Christian, Annie (Dany Aubert), Maurice (Karine Boutin); ses petits-enfants : Charles-Edouard (Allyson Poirier), Philippe et Joseph Aubert, Léo, Émilien et Élias Demers; ses frères et sœurs : Liliane (feu Emery Gagné), Jean-Maurice (Geneviève Fortier), Jacqueline, Huguette (Gilles Blais), Louis-Nazaire (Irène Fortier), Yolande, Jean-Paul (Rachel Grenier), Brigitte (James Small), Pierre (Thérèse Dumont); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Vaillancourt : André (Carmen Dion), Micheline (feu Denis Bergeron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque : feu Maud, Carol (James Lyng), feu Jacques, feu Donald (feu Lucille Gallant), Doris (Julien Tremblay), feu Claude (Jacqueline Gaudreault), feu Michel, Mance (Charles Proteau); ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, sœurs : Monique, Jeannine (feu Henri Goulet), Léopold, Carmelle, Raymonde (feu Gaston Vermette); ses beaux-parents Georges Vaillancourt, Rita Bourgault, Joseph-Louis Lévesque, Giberte Collin; et ses amis d'enfance décédés : Claude Montminy, René Aubert et André Rochette. Sincères remerciements à son oncologue Dr Mario Bélanger, aux Dre Gabrielle Hogue et Dre Suzanne Beauregard, ainsi qu'au personnel des soins palliatifs du CLSC de Laurier-Station pour les bons soins prodigués avec compassion. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 13 octobre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi à compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. SVP, veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société canadienne de la sclérose en plaques.