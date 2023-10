Aaron Rodgers propose un débat sur le vaccin à Travis Kelce

Aaron Rodgers n’a vu qu’une minute d’action sur le terrain cette saison, mais ça ne l’empêche pas de se retrouver au cœur de la mêlée et de vouloir en débattre avec un joueur célèbre par les temps qui courent, Travis Kelce, concernant leurs positions opposées sur le vaccin contre la COVID-19.

Kelce, qui s’est retrouvé récemment sous les projecteurs en raison de sa relation avec l’icône pop Taylor Swift, s’est fait voir dans une campagne publicitaire de Pfizer pour promouvoir le vaccin.

Rodgers, qui a subi une rupture du tendon d’Achille à son premier match comme quart-arrière des Jets, s’est amusé en surnommant Kelce «Mr. Pfizer» lors de son passage au populaire Pat McAfee Show la semaine dernière.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Kelce a répliqué à la remarque en disant qu’il l’avait trouvée «plutôt drôle».

«Qui aurait pu croire que je tomberais dans une guerre de vaccin avec Aaron Rodgers? C’est Mr. Pfizer contre la famille Johnson & Johnson», a-t-il ajouté en faisant allusion à la famille qui est propriétaire des Jets et dont l’entreprise est aussi derrière un vaccin.

Getty Images via AFP

Invité à débattre

Le commentaire a semblé froisser Rodgers, qui n’a jamais endossé le vaccin. Il en a remis lors de son plus récent passage avec son acolyte Pat McAfee.

«C’est fascinant. Les gens se sont vraiment énervés avec ça. Les Johnson ont été bons pour moi. Ça ne me dérange pas qu’il m’appelle Mr. Johnson & Johnson. Je ne joue pas pour la corporation Johnson & Johnson, mais pour les Jets de New York.

«J’ai fait une toute petite blague à propos d’un gars qui représente une compagnie qui pourrait potentiellement... même plus que potentiellement, on sait que c’est une compagnie corrompue, et tout le monde perd la tête», a-t-il pesté.

Getty Images via AFP

Vers un débat?

Rodgers a poursuivi en suggérant l’idée d’un débat plus approfondi sur le vaccin.

«Il y a beaucoup de propagande. Mr. Pfizer a dit qu’il ne pensait pas entrer dans une guerre de vaccin avec moi. Ce n’est pas une guerre, l’ami, c’est une conversation. Mais si tu veux une sorte de duel ou de débat, invite-moi sur ton podcast ou viens sur ce show.

«On pourrait faire ça avec de l’aide. Je prendrais mon homme, Robert F. Kennedy Jr et tu pourrais amener Anthony Fauci ou un autre pharmocrate pour une discussion à propos de tout ça», a lancé le quart-arrière.

Reste à voir si Kelce, qui n’est habituellement pas de nature à se lancer dans de grandes controverses et qui est au cœur de l’action avec les Chiefs, répondra à l’appel.

