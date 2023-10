Aménagement des corridors Vélo cité à Québec: plus de vélo, plus facile pour les voitures

LYON | Bruno Marchand fait le pari que son plan d’accroître les corridors vélo à Québec offrira plus de fluidité aux autos. Il présentera d’ailleurs bientôt une carte complète du futur réseau cyclable à Québec.

À sa dernière journée à Lyon, le maire de Québec a rencontré les responsables du réseau cyclable de la Métropole, qui lui ont présenté leur ambitieux projet de doter Lyon d’un réseau cyclable de 355 km de voies, qui couvriront tout le territoire d’ici 2030.

Le maire de Québec a lui aussi beaucoup d’ambition en cette matière. Et loin de vouloir «faire la guerre à l’auto», comme lui reprochent certains, il est convaincu qu’avec le nouveau partage de la route qu’apporteront les pistes cyclables, «même celui qui utilise son auto est gagnant».

Pas de statu quo

«On n’arrivera pas à conserver nos grands axes fluides en conservant le statu quo. Les automobilistes vont attendre plus longtemps chaque année qui va passer. On veut faire en sorte qu’il passe plus de gens dans le même axe.»

En auto, en vélo, ou à pied.

C’est déjà ce qu’on veut mesurer sur le nouvel axe cyclable du chemin Sainte-Foy, dit-il.

«C’est contre-intuitif totalement», admet-il, et cela ne veut pas dire qu’on enlèvera une voie partout pour créer des voies cyclables. Mais là où on le fera, «en permettant à des gens de voyager à vélo ou à pied, ça permet à des gens qui sont en auto d’avoir plus d’espace. Parce qu’on prend des usagers qui sont en auto et on les met dans le transport collectif et on leur propose le vélo et la marche et ça libère des espaces.»

Mêmes enjeux

Lyon a fait le même constat et le maire Marchand a constaté que la ville française a les mêmes enjeux quand elle tente d’implanter des voies cyclables.

Mais une fois implantées elles sont adoptées, témoignent les responsables de Lyon.

« Les gens nous remercient généralement», indique Jimmy Ribeiro, conseiller en transport à la Métropole de Lyon.

Et au sujet des craintes de pertes financières pour les commerçants, le conseiller précise que là où on a réduit de 50% la présence des voitures, le chiffre d’affaires a augmenté de 10% ou 20%.

Carte du réseau à venir

Dans quelques semaines, l’administration Marchand présentera la carte des corridors Vélo cité qu’elle a l’intention de réaliser à la grandeur de la ville et qui sera déneigé l’hiver et donc accessible à l’année.

«Ça va être des corridors vélos dédiés où les gens pourront passer d’un point A à un point B rapidement et en sécurité.»

Et les investissements seront en conséquence, promet M. Marchand.

«Je demande à mes équipes qu’on mette les moyens qu’il faut graduellement parce que c’est une priorité.»