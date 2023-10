La place George-V inaugurée après un réaménagement de 9,5 M$

À la suite d’un réaménagement évalué à près de 9,5 M$, amorcé en 2022, la place George-V, à Québec, a été inaugurée mercredi. Ce projet vient compléter la restauration du manège militaire ravagé par un incendie en 2008.

«Ce réaménagement était la dernière étape de la mise en valeur du lieu historique national du Manège militaire Voltigeurs de Québec et aujourd’hui on célèbre la fin de cette importante rénovation», a déclaré Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et député de Québec.

«La place George-V a une importance majeure dans l’histoire de la ville de Québec. Au fil des décennies, ce magnifique endroit a servi à tenir de nombreux événements culturels, ainsi que des célébrations publiques et des commémorations et parades militaires.»

Photo Diane Tremblay

Selon le ministre fédéral, le site est maintenant mieux adapté à la tenue de grands événements. L’endroit offre une vaste esplanade, en partie gazonnée et en partie pavée, idéale pour la tenue d’événements comme le Festival d’été de Québec, le Grand Prix cycliste et le ComediHa! Fest-Québec, pour ne nommer que ceux-là, qui attirent les foules chaque année. On y trouve aussi une nouvelle allée piétonnière commémorative.

Budget et échéancier

Le projet a été réalisé dans le respect du budget et des échéanciers, affirment les principaux responsables.

«Il y a beaucoup d’améliorations qui ont été apportées à la place de façon à la rendre plus attrayante pour les organisateurs de grands événements, que ce soit au niveau électrique ou au niveau du drainage et de la rétention des eaux pluviales», a indiqué Françoys Bernier, directeur général régional de Services publics et Approvisionnement Canada.

M. Bernier mentionne que le coût total du projet, assumé par le gouvernement fédéral, s’élève à près de 9,5 M$.

«C’est ce à quoi on s’attendait dans le contexte actuel», a souligné M. Bernier.

«Cela vient avec une réduction des coûts futurs. Cette place était difficile d’entretien», a ajouté M. Duclos.

Les travaux ont débuté en mai 2022 et se sont terminés en juillet 2023. La place George-V est utilisée par la Défense nationale comme lieu de commémoration et pour la tenue d’activités protocolaires d’ordre militaire, mais depuis plusieurs années, elle sert également d’espace public pour la tenue de grands événements. Le réaménagement des lieux permettra une meilleure conciliation de ces deux utilisations.

Enfin, ce projet a été réalisé dans le respect des principes de développement durable. Afin de réduire les îlots de chaleur, par exemple, on a utilisé des revêtements qui réfléchissent peu la chaleur du soleil, en plus d’ajouter des arbres.