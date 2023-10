Attaques du Hamas contre Israël: Gigi Hadid déplore la «tragédie injustifiable»

Gigi Hadid a tenu à publiquement donner son avis sur l’attaque du Hamas contre Israël, lancée le 7 octobre.

Pour la top-modèle, il s’agit d’une «tragédie injustifiable».

C’est avec ces termes qu’elle a commencé son long message sur Instagram.

«Mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie injustifiable et à chaque jour où des vies innocentes sont perdues à cause de ce conflit, dont un trop grand nombre d’enfants. J’ai une empathie profonde pour les problèmes rencontrés par les Palestiniens et leur vie sous occupation, c’est une responsabilité que je porte chaque jour. J’ai aussi une responsabilité envers mes amis juifs d’être très claire, comme je l’ai déjà été précédemment: si j’ai des espoirs et des rêves pour les Palestiniens, aucun d’entre eux n’inclut de blesser une personne juive», a-t-elle écrit sur Instagram.

Le Hamas a lancé son attaque en Israël le 7 octobre.

À ce jour, le bilan fait état de 1200 morts, de 2700 blessés, de plusieurs personnes «disparues ou otages» du côté israélien, ainsi que de 900 morts et de plus de 4500 blessés du côté palestinien.

L’invasion a commencé par une attaque à la roquette à 6h30 samedi matin, suivie par l’arrivée de militants du Hamas lors d’un festival de musique électronique et dans les rues, pénétrant par effraction dans des maisons civiles.

«Terroriser des personnes innocentes n’est pas en accord et ne fait rien de bien au mouvement Free Palestine. L’idée que ça l’est n’a fait qu’alimenter depuis des décennies le cycle douloureux d’un va-et-vient de représailles (dont aucun civil innocent, palestinien ou israélien, ne mérite d’être la victime) et cela permet de perpétuer l’idée fausse qu’être pro-Palestine = antisémite», a-t-elle ajouté.

Et de conclure : « Si vous souffrez, tandis que je partage aujourd’hui mes condoléances avec mes proches, palestiniens et juifs, je vous envoie mon amour et ma force, qui que vous soyez et où que vous soyez. Il y a beaucoup de sentiments valides, personnels et complexes, mais chaque être humain mérite des droits fondamentaux, des soins et la sécurité; peu importe leur nationalité, religion, ethnie ou le lieu où ils sont nés.»