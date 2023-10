Cité-de-la-Santé à Laval: un agresseur sexuel s’évade quatre fois de l’hôpital et récidive avec une inconnue

Un jeune schizophrène agresseur sexuel qui devait être sous la supervision de l’hôpital Cité-de-la-Santé, à Laval, s’est évadé quatre fois en deux mois et en aurait profité pour récidiver sur une pure innocente il y a trois semaines.

Mamadi Sanno, 22 ans, fait l’objet d’une garde légale dans cet établissement depuis qu’il a agressé une femme en juin 2020. Un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu et c’est le personnel hospitalier qui en a la responsabilité depuis.

Mais le 19 septembre, alors que Mamadi Sanno bénéficiait d’une sortie d’une demi-heure, le jeune homme en a profité pour s’enfuir. En plus d’avoir rapporté sa disparition deux heures plus tard, le personnel de la Cité-de-la-Santé ne pouvait indiquer l’heure à laquelle il avait quitté l’établissement, par quelle porte il était passé, ni fournir une description de ses vêtements.

Une piétonne

Vers 21 h, alors qu’il était en cavale, il aurait ciblé une piétonne de 46 ans au hasard. Il s’en serait approché sournoisement et par-derrière, avant de la prendre par le coup et de la forcer à se coucher au sol, face contre terre. Selon nos informations, la victime a mentionné aux autorités qu’elle pouvait alors sentir que son agresseur était en érection.

Ce dernier aurait par la suite baissé le pantalon de sa victime avant de l’agresser sexuellement.

La femme de 46 ans n’a jamais cessé de se défendre; elle lui a asséné plusieurs coups de pied, a hurlé à plein poumon et l’a même brûlé au bras avec sa cigarette. Ses efforts ont fini par pousser l’homme à s’enfuir.

Moins de 50 minutes

Mais cette fois-ci, les policiers n’ont pas mis de temps à le retrouver puisqu’ils possédaient une description précise fournie par la victime. À peine 50 min après les faits, Mamadi Sanno a été retrouvé – le bras couvert de cendres. On l’a arrêté et amené au poste afin qu’il soit interrogé. Il a comparu le lendemain pour des accusations d’agression sexuelle armée et de voies de fait. Il subit présentement une évaluation psychiatrique afin de déterminer, une fois de plus, si un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est approprié pour ce crime.

Selon nos informations, Mamadi Sanno était connu pour fuguer régulièrement – quatre fois uniquement dans les deux mois précédents.

« Un risque important pour la sécurité du public »

Le plus récent rapport de la Commission d’examen des troubles mentaux (CETM) indique que le jeune homme souffre de schizophrénie, d’épisodes psychotiques et d’une déficience intellectuelle légère. Le médecin traitant estime également que l’accusé « représente toujours, en raison de son état mental, un risque important pour la sécurité du public. »

Appelé à réagir, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a confirmé au Journal avoir congédié l’infirmier responsable du plan de surveillance du patient en plus de suspendre, avec solde, un autre employé en attendant les résultats de l’enquête interne.