Conflit en Israël: une jeune ambulancière meurt en sauvant d’autres vies

Une ambulancière israélienne de 22 ans a passé ses dernières heures à essayer de venir en aide aux blessés dans une clinique qui venait d’être prise d’assaut par des assaillants du Hamas, samedi dernier.

Amit Mann a passé six heures dans la clinique du village de Be'eri, à quelques kilomètres de la frontière de la bande de Gaza, a rapporté le média israélien Ynet.

Lors de l’assaut des militaires, la jeune ambulancière communiquait avec ses sœurs – Haviva Isaacson et Lior – grâce à WhatsApp et les implorait de l’aider et de lui donner des informations.

«Avez-vous plus de personnel médical avec les blessés ?» lui a notamment demandé Lior.

«Il y a une infirmière et un dentiste ici. Nous faisons ce que nous pouvons», lui a répondu Amit, en expliquant que plusieurs personnes «se vidaient de leur sang», mais qu’il n’y avait aucun moyen de les évacuer.

«C’est sans fin. On dirait qu'il y a plus de terroristes. Ils sont dans les maisons des gens. Les forces armées ont été touchées», a indiqué l’ambulancière à sa sœur.

Dans un message adressé à Haviva Isaacson, elle lui a mentionné qu’elle s’était cachée dans la cuisine de la clinique armée d’un couteau.

«Ils sont ici. Ils sont dans la clinique. Je ne pense pas pouvoir sortir d'ici», a-t-elle écrit. «Soyez forts s'il m'arrive quelque chose.»

Quelques instants plus tard, Amit a réussi à passer un appel à sa famille où elle criait au-dessus du bruit des coups de feu : «Ils sont sur moi ! Ils ont tiré sur mes jambes!»

Il s'agit d'Amit Mann, 21 ans, une ambulancière venue sauver des vies au Kibbut Beeri. Pendant 6 heures, elle s'est cachée parmi les cadavres et les blessés. Il a envoyé un texto à sa famille pour lui dire qu'elle les aime et qu'elle ne pense pas qu'elle s'en sortira. Les… pic.twitter.com/zqyEn240MJ — JACOB BAT SERAPH (@ETZEL1948) October 11, 2023

Les responsables du service ambulancier national d’Israël – le Magen David Adom (MDA) – ont souligné les derniers moments héroïques de la femme de 22 ans.

«Amit était une ambulancière héroïque qui a continué à soigner les blessés alors même que des terroristes tentaient de pénétrer dans la clinique du kibboutz Be'eri», a déclaré par communiqué le directeur général du MDA, Eli Bin.

«Elle s'est sacrifiée en essayant de protéger la vie des patients – sa priorité était uniquement ce qu'il y avait de mieux pour eux», a-t-il ajouté.