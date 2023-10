Dans un nouveau documentaire: Richard Desjardins se lance sur les traces de Chopin

Pendant son enfance, Richard Desjardins a été bercé par la musique de Frédéric Chopin que jouait souvent sa mère au piano. Dans un documentaire touchant présenté vendredi au Festival du nouveau cinéma (FNC), le poète, chanteur et réalisateur rend un vibrant hommage à ce pianiste virtuose qui le fascine et l’émeut depuis toujours.

«Chopin m’a aidé à vivre ma vie comme je l’entendais», confie Richard Desjardins en ouverture de Chip Chip – Chopin par Desjardins, film d’une heure qui nous fait voyager de Varsovie (la ville où est né Chopin en 1810) à Paris (où il est mort 39 ans plus tard).

En se lançant sur les traces de Chip Chip – c'est le surnom que lui a donné l'écrivaine George Sand, qui a été son amoureuse pendant neuf ans –, Desjardins relate les moments importants de sa vie, mais va aussi à la rencontre de plusieurs spécialistes qui lui parlent notamment de l’influence qu’a eue l'énigmatique pianiste et compositeur polonais sur la musique actuelle.

Le réalisateur évoque d’ailleurs dans son film une hypothèse voulant que la musique de Chopin pourrait être l'une des origines du jazz.

«Chopin, c’est un secret pour tous les musiciens, explique Richard Desjardins en entrevue.

«S'il n’a pas eu la popularité qu’il aurait pu avoir, c'est en partie parce que sa musique est extrêmement difficile à jouer. Il n’y a pas d'amateur qui s’essaye avec du Chopin. Les deux ou trois premières pages, ça va, il t’attire dans son piège. Mais après ça, il t’embarre!

«J’ai présenté le film à Rouyn à des chums récemment et il y a au moins deux personnes qui m’ont demandé: quand tu filmes le pianiste (Charles Richard-Hamelin) en train de jouer du Chopin, est-ce que c’est à la vitesse réelle? Parce que ça flye en maudit!»

Un ton différent

Ceux qui connaissent bien l’œuvre cinématographique de Richard Desjardins seront peut-être surpris de découvrir le ton différent qu'emprunte le cinéaste dans ce nouveau film. Chip Chip – Chopin par Desjardins n’a effectivement rien à voir avec les documentaires engagés de Desjardins (comme L’erreur boréale et Trou Story) qui dénonçaient notamment la mauvaise gestion de nos ressources naturelles.

«Mes chums qui ont vu le film m’ont dit: ça fait du bien de voir un documentaire dans lequel t’es pas en tabarnak d’un bout à l’autre! lance en riant l'artiste abitibien.

«Dans les documentaires que j’ai faits avec Robert Monderie, on était confrontés à l’omerta de l’industrie et du gouvernement. C’est beaucoup plus difficile à cerner. La marge d’erreur est énorme et il y a une tension assez importante quand on fait ce genre de film-là. Alors que le documentaire sur Chopin, c’était comme un divertissement, une fantaisie.»

Chip Chip – Chopin par Desjardins est présenté le vendredi 13 octobre à 17h30 au Cinéma Impérial, en présence du réalisateur et du pianiste Charles Richard-Hamelin. Le film sera aussi diffusé le samedi 14 octobre à 22h30 sur ICI Télé.