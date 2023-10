Soutien à la communauté LGBTQ+: des joueurs de la LNH prêts à désobéir au commissaire Gary Bettman

L’interdiction des chandails thématiques ainsi que du ruban arc-en-ciel, utilisés lors de soirées thématiques organisées en soutien à la communauté LGBTQ+, par la Ligue nationale de hockey, continue de créer des mécontents si bien que des joueurs du circuit se disent prêts à aller à l’encontre de la politique de la ligue.

C’est entre autres le cas de l’attaquant des Flyers de Philadelphie, Scott Laughton.

«Vous allez fort probablement me voir avec le ruban arc-en-ciel ce soir-là de toute façon. S’ils veulent dire quelque chose, ils peuvent», a-t-il tranché dans des propos retranscrits par le journaliste affecté à la couverture des Flyers pour le compte de PHLY Sports, Charlies O’Connor.

Le défenseur du Wild du Minnesota Jon Merrill s’est quant à lui questionné sur les recours qu’aurait la LNH advenant le cas où les joueurs décidaient de continuer de soutenir la cause, malgré le règlement en place.

«Si quelqu’un le fait, qu’est-ce que la ligue pourra faire? Ils vont me retirer de la glace ou me donner une pénalité? Si tu fais ça, tu parais mal en tant que ligue. Je ne sais pas, c’est frustrant et décevant.»

Des commandes de ruban

Selon le site Athlétique, le co-fondateur de «Pride Tape», qui produit du ruban à bâton aux couleurs de l’arc-en-ciel, Jeff McLean, a déjà reçu plusieurs appels d’équipes et de joueurs désirant voir comment il leur était possible de répondre à la décision de la LNH d’interdire ledit ruban.

«Je ne crois pas que la porte soit fermée. Nous avons reçu des appels de joueurs désirant acheter du ruban arc-en-ciel et qui nous disent qui vont tenter de trouver des moyens de l’utiliser eux-mêmes. Ils ne vont pas laisser la LNH les empêcher de démonter leur soutien», a quant à lui mentionné l’autre co-fondateur de Pride Tape, Kristopher Wells.

