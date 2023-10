Des plaines d’Abraham à James Corden: pour Talk, c’est au Festival d’été que tout a commencé

Quand l’artiste ontarien Nicholas Durocher, alias Talk, s’est présenté sur les plaines d’Abraham, le 8 juillet 2022, pour ouvrir la soirée consacrée à Luke Combs, il était un illustre inconnu. Une demi-heure plus tard, 70 000 personnes étaient tombées en amour avec lui.

«C’était magique», se souvient Talk, qui a discuté avec Le Journal à quelques jours de lancer son premier album, Lord of the Flies & Birds & Bees, et de faire les premières parties des concerts de Shania Twain à Toronto, Montréal et Québec.

Sa personnalité aussi flamboyante qu’attachante, ses reprises inspirées de classiques du rock et son amour pour le Québec et le français, au point de présenter une réinterprétation de «La Ziguezon», ont charmé les spectateurs du Festival d’été.

Après le concert, une vidéo de sa soirée publiée sur TikTok est devenue virale, et des stations de radio québécoises ont commencé à faire jouer «Run Away to Mars» (plus de 105 millions d’écoutes sur Spotify). Il a gagné des adeptes en Norvège, en Afrique du Sud, puis les États-Unis ont succombé à leur tour. Il a fait un numéro 1 au Billboard (palmarès des chansons adultes alternatives) et été invité à l’émission de James Corden.

Tout cela, répète-t-il, découle de sa performance au Festival d’été. «C’est à Québec que j’ai lancé ma carrière. C’est là que j’ai le plus d’admirateurs.»

Photo les archives Didier Debusschère/Le Journal de Québec

Des racines rock

L’impact a été tel que le FEQ l’a réinvité en 2023, cette fois pour précéder Imagine Dragons sur les Plaines.

Il a encore une fois cassé la baraque. «C’était tout aussi magique parce que les spectateurs connaissaient les paroles de mes chansons», raconte celui qui, vêtu aux couleurs du Québec, a terminé son concert en fracassant sa guitare sur la scène.

D’ailleurs, même s’il est associé en concert à des artistes country, la musique de Talk est plutôt rock. «Ce sont mes racines. Mon père écoutait les Stones, les Beatles. J’aime les Foo Fighters, Elton John, Queen...»

Rêver de stades

Ses costumes, tous plus colorés les uns que les autres, renvoient à son amour pour les vedettes rock d’antan.

«Quand j’étais jeune, je rêvais d’être comme Elton John, Freddie Mercury ou Chris Martin, de Coldplay, et de faire de grands concerts dans des stades. J’aime être différent. Je pense que mon look ressemble à ma musique, c’est rock and roll, coloré et vivant.»

Il a de l’ambition et il l’assume. «La prochaine fois que je vais aller au FEQ, dit-il, je veux être la tête d’affiche.»

Fils de Québécoise

Élevé à Ottawa, Nicholas Durocher est le fils d’un papa ontarien et d’une maman québécoise qui se sont rencontrés à Val-d’Or. Il est anglophone, mais il maîtrise suffisamment bien le français pour donner des entrevues dans la langue de sa maman.

«Je le comprends bien parce que durant mon enfance, elle me criait après en français si elle était fâchée», raconte-t-il avec humour.

Désormais, des milliers de personnes crient après Talk, mais c’est pour lui envoyer de l’amour.

En concert au Centre Vidéotron de Québec, le 24 octobre, et au Centre Bell de Montréal, le 25 octobre.