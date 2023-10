Devenu orphelin à 16 ans, il regarde le Hamas tuer ses parents sous ses yeux

Un adolescent israélo-américain a vu ses parents se faire tuer devant ses yeux et réussit à s’en sortir en se cachant sous un bout de tissu ensanglanté.

« Les terroristes ont ouvert la porte et ont lancé une grenade ou quelque chose du genre qui a explosé. La dernière chose que mon père a dite, c’est qu’il avait perdu un bras, puis ma mère est morte sur moi », a rapporté, la gorge nouée, à la chaîne américaine ABC, Rotem Mathias.

Ses parents, Deborah et Shlomi Mathias, sont morts dans le kibboutz Holit dans le sud d’Israël, samedi, quand des membres du Hamas ont défoncé la porte de leur maison en la mitraillant.

« J’ai arrêté de respirer, je me suis mis aussi bas que j’ai pu et je n’ai plus bougé. J’étais terrifié. Puis j’ai prié. N’importe quel Dieu, je m’en foutais lequel, j’ai prié pour un Dieu qui ferait en sorte qu’ils ne me retrouveraient pas » continue le jeune orphelin.

Selon ABC, le Hamas serait retourné dans le kibboutz par la suite pour mettre le feu afin de faire fuir les survivants pour les tuer, une tactique utilisée par les nazis durant l’Holocauste.

Rotem Mathias a finalement réussi à échapper aux tirs et a pu rejoindre des membres de sa famille, notamment son grand-père.