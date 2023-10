Floride: il trouve un parachutiste décédé devant son entrée

Un parachutiste décrit comme très expérimenté et soucieux de la sécurité a été retrouvé sans vie après avoir terminé son saut devant l’entrée d’une maison en Floride aux États-Unis, samedi.

«Mon dieu, il était si proche de tomber sur ma maison. Je lui ai demandé pendant qu’il était étendu au sol “hey, m’entends-tu, m’entends-tu”, mais il ne m’a pas répondu», a relaté le résident de la demeure, James Sconiers, en entrevue avec «News 6», selon «Global News».

Frederick C. Morello, 69 ans, aurait été retrouvé sans vie et «équipé d'une tenue et d'un équipement de parachutiste» après avoir violemment terminé sa chute sur la cour avant d’une maison samedi, selon ce qu’aurait indiqué la police de Titusville dans un communiqué relayé par le média anglophone mardi.

Une caméra de surveillance de la demeure où il se serait échoué aurait permis de capter sa rapide chute dans le reflet d’un véhicule, montrant le parachutiste en jaune tombant à vive allure vers le sol.

A 69-year-old skydiver died after landing hard on a front lawn in Titusville Florida 😱. pic.twitter.com/fNgqlr7n9U — Total Randomness (@totalrondom) October 9, 2023

«Pourquoi est-il tombé si fort si tous les mécanismes de sécurité [étaient] en place? Quelque chose me dit qu'il y avait un problème», a souligné James Sconiers, un vétéran de la guerre du Vietnam possédant lui-même une expérience en parachutisme, selon «Global News».

Le sexagénaire pourrait venir du centre Skydive Space, situé à distance à pied d’où il a été retrouvé, selon le résident, mais la compagnie n’aurait pas voulu commenter l’incident à «News 6».

Un autre parachutiste aurait cependant confirmé au média américain que la victime, qu’il connaissait depuis 20 ans, était très expérimentée et soucieuse de sa sécurité, a rapporté «Global News».

Une enquête est en cours pour faire la lumière sur la situation.