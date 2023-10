Football RSEQ: des statistiques moins spectaculaires pour le joueur défensif par excellence au pays

Même s’il se retrouve moins sous les projecteurs, Nicky Farinaccio se plaît comme un poisson dans l’eau dans son nouveau rôle au sein de la puissante unité défensive des Carabins de l’Université de Montréal.

• À lire aussi: Football du Rouge et Or: blessé, un ancien quart-arrière marque son premier touché six semaines plus tard à son retour au jeu

Couronné joueur défensif par excellence au pays l’an dernier, notamment en raison de ses 10,5 sacs, le secondeur intérieur des Bleus ne présente pas des statistiques aussi ronflantes qu’en 2022 alors qu’il évoluait à l’extérieur, mais il demeure une pièce essentielle dans le casse-tête défensif de l’équipe.

«Ce n’est pas comparable en termes de statistiques, mais je connais une très bonne saison, a-t-il souligné. Je prends des blocs et je joue plus dans l’ombre, mais ça fait mon bonheur. Qui ne serait pas heureux de présenter une fiche de 6-0? Il y a beaucoup plus d’action à ma nouvelle position et j’aime ça. Je n’ai jamais vu un groupe de secondeurs avec autant de profondeur. Nous avons le meilleur groupe au pays.»

Harold Miessan, qui a remplacé Farinaccio comme secondeur extérieur, connaît une excellente saison. Avec le départ de Michael Brodrique dans la LCF, les Carabins étaient à la recherche d’un secondeur intérieur.

«De retour dans ses pantoufles»

Marco Iadeluca confirme que le produit des Phénix d’André-Grasset connaît une excellente saison même si ses chiffres sont à la baisse. «Ses statistiques étaient plus spectaculaires l’an dernier parce qu’il exerçait beaucoup de pression sur le quart-arrière, a expliqué l’entraîneur-chef, mais son jeu a évolué. Ce fut une très bonne décision pour l’équipe et pour lui parce que ça se passera comme secondeur intérieur au prochain niveau. Nicky est un énorme morceau de notre défensive.»

«Il a joué à l’intérieur à Grasset et il est de retour dans ses pantoufles, d’ajouter Iadeluca. Je n’avais pas de craintes sur sa réaction.»

Farinaccio sera admissible au prochain repêchage de la LCF, mais il n’a pas encore décidé s’il repoussera son admissibilité en 2025 pour disputer une saison de plus dans les rangs universitaires.

Problèmes au sol

Dans une défaite de 36-14 face aux Carabins, vendredi dernier, les Redbirds de McGill ont néanmoins connu du succès par la course avec des gains de 171 verges. Brandon Ciccarello a amassé 118 verges. «On s’est battu nous-mêmes par moment en commettant des erreurs d’assignation et la concentration sera meilleure contre Laval, a mentionné Farinaccio. J’imagine que les succès au sol de McGill peuvent donner des idées à Laval, mais je ne suis pas inquiet s’ils veulent nous attaquer de cette façon.»

Farinaccio estime que les membres de l’unité défensive des Carabins ont été trop gourmands contre McGill. «Nous avons tellement de bons joueurs que ça ne donne rien de tenter de trop en faire, a-t-il expliqué. C’est tentant de vouloir réaliser des gros jeux, mais ce n’est pas de cette façon qu’on doit jouer si on veut être la meilleure défensive au pays. On doit chacun faire son travail sans plus.»