Hugo St-Laurent, membre du groupe trad Les Fils du Diable, est décédé

Hugo St-Laurent, membre de la formation trad des Fils du Diable, est décédé des suites de la maladie. Le groupe a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

« Aujourd’hui nous pleurons notre frère qui a perdu son combat contre la maladie. Mais lui, ne voudrait pas nous voir pleurer... Hugo nous a quitté doucement et entouré! », écrivent la « famille des Fils du Diable », peut-on lire sur la publication Facebook.

« On est chanceux et fiers d’avoir été auprès de toi dans ce groupe de rêve et frères d’aventures, À la bière comme à la guerre!!! Tu seras toujours avec nous, nous t’aimons profondément. Bonne route... »

De nombreux hommages lui ont été rendus sur les réseaux sociaux depuis son départ. Le chanteur Rick Hughes a notamment laissé un mot en son honneur.

« Je ne connaissais pas personnellement Hugo St-Laurent (joueur de piano/keyboards dans la vidéo), mais j'ai bien vu l'ampleur de son talent en 2020 lorsque nous avons collaboré à distance, grâce à l’immense générosité de notre ami mutuelle Michel Bruno, pour rendre hommage au Band Whitesnake pour la chanson “Still of the night”. »

Une carrière musicale remplie

Constitué d’Hugo St-Laurent, Marc Angers et Robert Langlois, le groupe Les Fils du Diable présente une musique trad aux influences celtiques, cajuns et québecoises. La formation s’est donné la mission de « redonner le festif au mot festif ». Depuis, les musiciens ont joué plus de 150 fois à travers le Québec et le Canada.

En plus de son implication dans Les Fils du Diable aux claviers et à la voix, Hugo St-Laurent a été le directeur musical pour le spectacle Cavalia de 2006 à 2010 et pour Alegria du Cirque du Soleil de 2010 à 2013. Il a aussi été musicien accompagnateur pour Travis Cormier à partir de 2017.

Les Fils du Diable sont présentement en pleine Tournée cerf-volant au Nouveau-Brunswick. Le groupe devait sortir un album cet automne.