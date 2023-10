«Il y a un public qui veut réentendre Beau Dommage»: le spectacle symphonique «Ça fait 50 ans qu’on se connaît» sera présenté à l’été 2024

Beau Dommage fêtera ses 50 ans l’an prochain. Pour l’occasion, un spectacle symphonique de l’Orchestre Métropolitain, avec dix interprètes, sera présenté à l’été 2024. «Beau Dommage a été marquant dans l’histoire du Québec, au niveau musical et social. Si on présente ça 50 ans plus tard, c’est parce qu’il y a encore un public qui veut le réentendre», dit le producteur Martin Leclerc.

Il y a deux ans, en plein travail de création sur la pièce Symphorien, Martin Leclerc a lancé à son collègue Pierre Huet, qui s’adonne à être l’un des paroliers de Beau Dommage, que ce serait intéressant de faire un spectacle symphonique pour souligner les 50 ans du groupe. Rapidement, les autres membres du groupe étaient mis au courant et donnaient leur feu vert au projet.

L’Orchestre Métropolitain, sous la direction d’Adam Johnson, a embarqué avec enthousiasme dans l’aventure. «Leur approche a été d’une réception extrêmement positive, dit le producteur. L’Orchestre Métropolitain, c’est Montréal, le côté urbain et la notoriété de l’orchestre. C’est ce qui a allumé les membres du groupe.»

À la mise en scène de Ça fait 50 ans qu’on se connaît, on retrouvera Michel Poirier. «Il a fait avec nous les spectacles de Pour une histoire d’un soir, Luce Dufault, Daniel Lavoie et Guylaine Tremblay, dit Martin Leclerc. Michel a cette sensibilité-là au niveau des paroles, des artistes.»

Antoine Gratton s’occupera des arrangements et de la direction musicale. «Quand on l’a rencontré, on s’est rendu compte qu’il connaissait parfaitement les cinq disques de Beau Dommage, mentionne Réal Desrosiers, l’un des deux membres de Beau Dommage, avec Pierre Huet, à agir comme conseiller artistique sur ce spectacle. Ça nous a beaucoup rassurés de voir qu’il connaissait notre matériel. Il ne partait pas de zéro.»

En plus de l’orchestre, dix interprètes prêteront leurs voix aux morceaux de Beau Dommage: Alexandre Désilets, Allyson Pétrin, Audrey-Louise Beauséjour, Audrey-Michèle, Coral Egan, David Latulippe, Franck Julien, Jules, Krystel Mongeau et Lyxé.

«On voulait une variété de gens pour faire des harmonies vocales, des duos, des trios, indique Martin Leclerc. Le travail de création va débuter prochainement.»

Des incontournables

Les membres de Beau Dommage ont tous été invités à choisir des chansons pour le spectacle. En ce moment, avant les arrangements symphoniques, la sélection dure 90 minutes et comprend Un incident à Bois-des-Filion et ses 20 minutes.

«Il devrait y avoir une vingtaine de chansons, dit Réal Desrosiers. Il y aura des incontournables et aussi des chansons plus faciles à adapter pour le mode symphonique. Ce sera un mélange des deux. Mais c’est sûr que des grands succès comme Le phoque [La complainte du phoque en Alaska], Ginette, 23 décembre, Le blues d’la métropole et Un incident..., c’est tout là. Il y a aussi des chansons des cinq albums.»

«On ne part pas en tournée»

En plus de ce spectacle symphonique, «deux-trois projets» devraient se réaliser l’an prochain, pour les 50 ans de Beau Dommage, selon Réal Desrosiers. Mais il ne faut pas s’attendre à un grand retour du groupe devant les projecteurs. «On ne part pas en tournée, on ne fait pas un nouveau disque.

«Beau Dommage vit encore pour bien des gens, poursuit-il. Les chansons tournent encore à la radio. Ce n’est pas un groupe mort. L’œuvre et les chansons sont toujours présentes. [...] Le premier album, on espérait en vendre 10 000 copies et continuer à faire des spectacles dans les petites salles. C’est sûr qu’on ne pensait pas que 50 ans plus tard, les chansons seraient encore là et qu’il y aurait un orchestre symphonique qui en ferait une version.»

Pour le producteur Martin Leclerc, ce nouveau spectacle sur Beau Dommage démontre une fois de plus que la nostalgie fait vibrer le public. «On a fait Led Zeppelin symphonique au mois de septembre. On a rempli des salles à Montréal, Québec et Trois-Rivières sans faire de publicité. Je pense que les gens veulent ça. La nostalgie, ça touche tout le monde. Les Rolling Stones sont toujours en vie. Metallica remplit deux soirs le Stade olympique. C’est réconfortant, c’est rassurant. Et on les connaît, les chansons.»

Le spectacle symphonique hommage à Beau Dommage, Ça fait 50 ans qu’on se connaît, avec l’Orchestre Métropolitain, sera présenté le 31 août (Salle Wilfrid-Pelletier, Montréal), 5 septembre (Amphithéâtre Cogeco, Trois-Rivières), 12 septembre (Salle Maurice O’Bready, Sherbrooke) et 14 septembre (Grand Théâtre de Québec). Pour les infos: productionsmartinleclerc.com.