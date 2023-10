Israël, les Arabes et la Palestine : une paix impossible ?

Human Rights Watch condamne les assassinats délibérés et les prises en otages de civils israéliens par le Hamas, des crimes de guerre. L’organisation s’en prend aussi aux représailles israéliennes dirigées contre la population de la bande de Gaza, une punition collective qui constitue également un crime de guerre. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk a estimé de son côté que le « siège total » de Gaza par Israël est contraire au droit international en mettant en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie.

Le Moyen-Orient est de nouveau plongé dans un de ces épouvantables conflits entre Juifs et Arabes qui ensanglantent la région depuis la création d’Israël en 1948. Voici quelques réflexions qui mettent en contexte les événements actuels.

Le gouvernement ultra-orthodoxe de Nétanyahou est engagé dans une campagne effrénée de colonisation des territoires palestiniens conquis durant la guerre des Six Jours de 1967. L’objectif est de réaliser « Eretz Israël », le Grand Israël de la Bible, de la Méditerranée au Jourdain. Le rêve de l’extrême droite sioniste.

Nétanyahou poursuit sa politique de colonisation en Cisjordanie, au mépris du droit international. Devant le Congrès américain en 2011, sous les acclamations effrénées des élus des deux partis, il défiait déjà les pays arabo-musulmans et la communauté internationale. Dans son discours, il réitérait qu’Israël avait annexé la partie arabe de Jérusalem pour l’éternité, que l’État juif avait l’intention de poursuivre sa colonisation de la Cisjordanie et que même un retour limité en Israël de Palestiniens expulsés en 1948 était hors de question.

Des bantoustans au Moyen-Orient

Il proposait aux Palestiniens une série de bantoustans comme ceux que les Blancs avaient créés pour parquer les Noirs d’Afrique du Sud.

J’avais écrit à l’époque que la harangue du Capitole de Nétanyahou marquait le point de départ de nouvelles guerres qui allaient ensanglanter le siècle au Moyen-Orient et que les politiciens américains pourraient bien le regretter amèrement un jour.

En 2006, l’ex-président Jimmy Carter, prix Nobel de la paix, a été accusé d’antisémitisme pour avoir comparé la politique israélienne dans les territoires occupés avec celle de l’Afrique du Sud, qualifiant les conditions de vie dans les territoires occupés comme « l’un des pires exemples de violations des droits de l’homme que je connaisse ».

Sous la protection du veto américain, Israël a installé quelque 700 000 colons juifs en Cisjordanie et dans la vieille ville de Jérusalem. Les colonies illégales en vertu du droit international, couvrent maintenant près de 50 % du territoire de la Cisjordanie.

L’ennemi, c’est la démographie

Mais le fait incontournable est que d’ici une trentaine d’années, les musulmans – à moins d’en être expulsé par la force – vont être deux fois plus nombreux que les Juifs entre la Méditerranée et le Jourdain, englobant Israël, la Cisjordanie et Gaza. Ce territoire à majorité musulmane sera entouré en 2050 d’États musulmans comprenant 180 millions d’habitants. La plus grave menace à l’existence d’Israël en tant qu’État juif n’est pas l’Iran, mais la démographie.

La création de deux États viables impliquerait d’importants transferts de population qui sont irréalisables compte tenu des animosités qui caractérisent Israël et la Palestine. Jamais les colons juifs de Cisjordanie ne vont rentrer en Israël sans une épouvantable guerre civile. Les chances de voir se créer deux États, un juif et un arabe, vivant en paix côte à côte sont dorénavant presque nulles.

Loin de s’atténuer, ces problèmes ne vont que s’accentuer dans les années à venir. Comment peut-on imaginer établir une paix durable dans de telles conditions ?