Jason Momoa intoxiqué et menaces d’Elon Musk: tournage chaotique pour «Aquaman 2»

L’acteur Jason Momoa se serait présenté intoxiqué et déguisé en Johnny Depp pour narguer sa consœur Amber Heard sur le plateau du film Aquaman et le Royaume Perdu, en 2021.

Selon ce que rapportait le magazine Variety en soirée mardi, des admirateurs de Johnny Depp auraient payé les frais du tribunal pour que soient rendues publiques les notes professionnelles du thérapeute d’Amber Heard, qui ont servi lors du très médiatisé litige entre les deux acteurs.

Selon les écrits du thérapeute, Dr Dawn Hughes, Heard décrit l’ambiance du tournage d’Aquaman 2 comme « hostile », et ajoute qu’en 2021, lors de ce même tournage, Momoa se serait présenté sur le plateau « en retard, intoxiqué par l’alcool et déguisé en Johnyy Depp » tout en lui faisant savoir qu’il souhaitait qu’elle soit congédiée.

La loi sur l’accès à l’information dans l’État de la Virginie, où se tenait le procès Heard vs Depp, permet à n’importe quel citoyen de formuler une demande pour consulter des documents remis au juge lors d’une séance.

L’équipe de Momoa n’a pas commenté la situation, mais un représentant de DC, entreprise mère d’Aquaman, Batman et compagnie, a nié les faits qui sont reprochés à l’acteur en soutenant « qu’il s’est conduit de manière professionnelle tout au long du tournage d’Aquaman 2. »

Elon Musk à la rescousse

Selon les informations recoletées par Variety, Amber Heard ne faisait initialement pas partie des plans pour le deuxième chapitre de la saga Aquaman, dû à un manque de chimie entre elle et le personnage principal du film.

La décision d’écarter Heard de la distribution aurait été prise en 2018, avant que ne s’enclenchent les procédures entre elle et Johnny Depp, mais une lettre rédigée par les représentants d’Elon Musk à l’endroit des studios Warner aurait changé la donne. Le fondateur de Tesla et l’actrice ont connu une relation en dents de scie entre 2016 et 2018, peu après que le divorce de cette dernière avec l’acteur de Jack Sparrow fut officialisé.

Dans cette missive, Musk aurait menacé de « réduire en cendres Warner Bros » si ces derniers ne reconduisaient pas le rôle d’Amber Heard, qui incarne Mera, dans le deuxième Aquaman.

L’équipe d’Elon Musk n’avait pas encore commenté la situation au moment d’écrire ces lignes.

La sortie du film Aquaman et le Royaume Perdu est prévue pour décembre 2023.