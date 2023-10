La crème du tango débarque à Montréal

Certains des meilleurs danseurs et musiciens de tango d’Argentine viendront envouter les Montréalais avec leur savoir-faire le vendredi 20 octobre.

«Vous pouvez vous attendre à tomber en amour avec le tango», s’est exclamé le directeur général du spectacle, Pascual Bustos, en parlant de Tangologie avec l’Agence QMI.

Concrètement, les amoureux de danse latine qui convergeront vers le théâtre Maisonneuve auront droit à une ode au tango menée par six grands danseurs argentins, accompagnés de cinq musiciens, dans une représentation en deux parties.

PHOTO FOURNIE PAR PASCUAL BUSTOS

«On essaie de faire un court voyage dans l’histoire de tango entre ses origines et le tango contemporain», a résumé M. Bustos en faisant la distinction entre le tango traditionnel argentin et celui plus contemporain, influencé par le jazz et la musique classique.

Place aux jeunes

Véritable monument de l’univers du tango montréalais depuis plus de 30 ans, le directeur du spectacle – Gerardo Sanchez dans sa vie au quotidien – constate que les Montréalais et les Québécois ont plus d’appétit que jamais pour les danses latines.

M. Sanchez remarque cet engouement à la fois dans les cours, comme ceux qu’il offre à son école Tango libre, mais aussi dans des événements extérieurs où les gens se rassemblent pour apprendre les rudiments des danses latines en été.

«[L’émission] Révolution aide aussi à diffuser cet intérêt pour la danse. C’est un intérêt qui est encore important», juge celui qui rappelle que certains prévoyaient la mort du tango dès ses débuts, il y a plus de 150 ans.

Au contraire, la danse connaît aujourd’hui un nouveau souffle. «Il y a 25, 30 ans, c’était plus les personnes âgées qui venaient dans les cours. Maintenant, c’est plus les jeunes. [...] Il y a un changement qui va se créer et la danse va évoluer», presse Gerardo Sanchez.

Tangologie sera présenté le vendredi 20 octobre à 20 h au théâtre Maisonneuve. Pour informations : https://placedesarts.com/fr/evenement/tangologie