La défensive à tout casser des Alouettes

Si les Argonauts de Toronto dominent la Ligue canadienne de football cette saison, il y a au moins une catégorie dans laquelle les Alouettes les devancent: les touchés défensifs.

La semaine dernière, c’est Marc-Antoine Dequoy qui a ramené le ballon sur 108 verges pour un majeur à la suite d’une interception face au Rouge et Noir. Lundi, ce fut au tour du secondeur Tyrice Beverette d’atteindre la zone payante.

La défensive montréalaise a réussi huit touchés cette saison, ce qui est bon pour le premier rang du circuit, devant les Argos, qui en ont cinq. Si on ajoute les majeurs réalisés par les unités spéciales, les deux clubs sont au sommet, à égalité avec neuf.

«Je ne pense pas avoir déjà fait partie d’une équipe qui cumule autant de touchés défensifs, a indiqué l’entraîneur-chef Jason Maas, lundi, après le gain des Alouettes contre Ottawa. C’est vraiment spécial ce que ces gars ont été capables d’accomplir, particulièrement au cours des deux derniers matchs. C’est très impressionnant.»

«C’est énorme comment des touchés défensifs peuvent aider, a-t-il poursuivi. Ces jeux cruciaux permettent de gagner des matchs. C’est déjà bien de provoquer des revirements, mais quand ils mènent à des points, ça change l’allure de la partie. C’est incroyable d’être capable de faire ça de façon constante durant toute une saison.»

Des fleurs pour une recrue

On parle souvent de Dequoy et de Beverette, mais si ce dernier a pu franchir la zone des buts lundi, c’est grâce au travail de Reggie Stubblefield. La recrue a réussi un sac du quart et Beverette a récupéré le ballon pour filer sur 35 verges.

Après avoir été l’un des derniers joueurs retranchés au camp d’entraînement, Stubblefield a accepté de revenir dans l’entourage des Alouettes en raison des nombreux joueurs blessés. En 11 matchs, le Texan de 25 ans a enregistré 40 plaqués, trois sacs et deux interceptions.

«Nous avons été extrêmement chanceux qu’il revienne avec nous, a souligné Maas. Depuis son retour, il est tout simplement extraordinaire. Il peut jouer à plusieurs positions et c’est un grand atout. Il est rapide, intelligent, studieux, il prend des notes durant les réunions. C’est amusant de le voir jouer. Je pourrais parler de lui pendant une journée entière!»