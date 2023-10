La nouvelle série «Luxe au soleil» de CASA: vivez la vie des gens riches et célèbres en Floride

Les amateurs de somptueuses villas et de majestueux domaines sur le bord de la mer seront servis en regardant la nouvelle série Luxe au soleil que proposera la chaîne CASA à compter du 9 novembre prochain.

La designer d’intérieur Julie Asselin, qui vit beaucoup d’émotions au cours de la série – comme le montre la bande-annonce dévoilée mercredi –, nous plongera dans le monde de l’immobilier de luxe floridien dans cette production manufacturée par Zone3, avec l’apport de Québecor Contenu.

Au menu: visite d’une demeure de Tommy Hilfiger et de la tour Porsche à Miami, accès à de superbes résidences, à des penthouses et à des gated communities (des quartiers protégés) pour tous les goûts, mais toujours pour des gens ayant des poches profondes. On parle en effet de biens immobiliers se chiffrant à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de dollars.

La diffusion de Luxe au soleil s’amorce le mercredi 1er novembre, à 21h, à CASA.