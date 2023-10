Le poulet haché à un prix jamais vu!

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie 12 au 18 octobre 2023

L’automne et le temps gris se sont bien installés et signalent tranquillement la fin de la belle saison des fruits et des légumes d’ici.

Voici quelques-uns des départs du mois (et ils sont nombreux). Gardez en tête que les dates sont à titre indicatif et dépendent toujours de la météo, mais qu’elles pourront vous aider à cibler quoi stocker ou cuisiner pour en profiter le plus longtemps possible !

Aubergines (fin octobre)

Carottes en feuilles (fin octobre)

Choux-fleurs (fin octobre)

Concombres de champ et cornichons (mi-octobre)

Épinards (mi-octobre)

Fines herbes (mi-octobre)

Fraises (fin octobre)

Haricots (mi-octobre)

Laitues (fin octobre)

Pois (fin octobre)

Poivrons et piments (fin octobre)

Radis (fin octobre)

Tomates de champ (fin octobre)

Bonne semaine !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Une belle semaine de spéciaux ! Ce sont les produits du garde-manger et du rayon des surgelés ainsi que les viandes qui volent la vedette. Particulièrement chez Super C, suivi de Maxi, où on peut trouver une tonne de produits à 50 % de rabais. C’est un bon moment pour faire des réserves ! Et le poulet haché (qui est d’ailleurs au menu) à 3 $ la livre chez Maxi... c’est du jamais-vu depuis plusieurs années !

Bœuf haché maigre à 3,99 $/lb chez Metro

à 3,99 $/lb chez Metro Côtelettes de longe de porc avec os à 2,49 $/lb chez Provigo

à 2,49 $/lb chez Provigo Crevettes blanches du Pacifique crues surgelées à 11,99 $ chez IGA

à 11,99 $ chez IGA Cubes de bœuf à 4,99 $/lb chez IGA et Super C

à 4,99 $/lb chez IGA et Super C Filets de goberge, de pangasius ou de tilapia surgelés (400 g) à 9,99 $/lb chez Provigo

à 9,99 $/lb chez Provigo Filets de morue d’Islande décongelés à 9,99 $/lb chez Provigo

à 9,99 $/lb chez Provigo Filets de saumon sockeye ou de truite steelhead surgelés à 7,88 $/lb chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 7,88 $/lb chez Maxi (meilleur prix de l’année) Légumes en conserve (341-398 ml) à 0,99 $ chez Super C

à 0,99 $ chez Super C Longe de porc désossée à 2,49 $/lb chez Super C

à 2,49 $/lb chez Super C Pétoncles de baie surgelés (454 g) à 6,77 $ chez Maxi

à 6,77 $ chez Maxi Pommes de terre blanches (10 lb) à 1,25 $ (limite de 4 par client) chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 1,25 $ (limite de 4 par client) chez Maxi (meilleur prix de l’année) Poulets entiers à 1,99 $/lb chez Metro et Provigo

à 1,99 $/lb chez Metro et Provigo Riz basmati (4,54 kg) à 9,99 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 9,99 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Rôti de côtes croisées désossé à 4,77 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 4,77 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Saucisses fumées au poulet de marque maison (450 g) à 1,35 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 1,35 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Saucisses italiennes (450 g) à 3,74 $ chez Super C

à 3,74 $ chez Super C Saumon rose en conserve (213 g) à 2,34 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 2,34 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Sirop d’érable (540 ml) à 5,88 $ chez IGA

à 5,88 $ chez IGA Soupe aux tomates en conserve (284 ml) à 0,44 $ (limite de 12 par client) chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 0,44 $ (limite de 12 par client) chez Maxi (meilleur prix de l’année) Thon en conserve (170 g) à 0,97 $ chez Walmart

chez Walmart Tomates en conserve de marque maison (796 ml) à 0,99 $ chez Metro

à 0,99 $ chez Metro Veau de grain haché maigre à 3,72 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

LUNDI

NIDS DE POULET HACHÉ À L’ASIATIQUE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

Portions : 4

Préparation :15 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 3,00 $

MARDI

FILET DE PORC À LA CRÈME ET AUX POIRES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation :15 min

Cuisson : 35 min

Prix par portion : 2,51 $

BON À SAVOIR !

Le cidre étant un ingrédient plus cher et moins accessible, je vous propose de le remplacer par du jus de poire pétillant (qu’on retrouve en épicerie). Le sac de pommes de terre étant à son meilleur prix de l’année chez Maxi, je vous propose d’opter pour celles-ci en guise d’accompagnement.

MERCREDI

SALADE DE CREVETTES BUFFALO

Recette tirée de Coup de pouce

PHOTO FOODIVINE STUDIO

Portions : 4

Préparation :20 min

Cuisson : 5 min

Prix par portion : 4,36 $

BON À SAVOIR !

Pas fans de fromage bleu ? Optez pour du feta (ou même du fromage de chèvre) en remplacement. Et comme la saison du maïs du Québec est pas mal terminée, je vous propose d’utiliser du maïs en conserve (puisqu’il perdra de la texture si on opte pour du maïs surgelé qui a été décongelé).

JEUDI

TOFU BROUILLÉ AUX TOMATES ET AUX OLIVES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation :15 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 1,74 $

BON À SAVOIR !

Le bloc de tofu en vedette est un peu plus gros (500 g) que ce qui est demandé, mais vous pouvez le mettre en entier. J’ai calculé du pain comme accompagnement, mais n’hésitez pas à servir avec une salade verte avec des légumes que vous avez au frigo !

VENDREDI

TACOS AU PORC, SALADE DE CHOU ROUGE ET GUACAMOLE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Joe Kim

Portions : 4

Préparation :35 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 2,09 $

LUNCH

SALADE DE POIS CHICHES AUX TOMATES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 2

Préparation :15 min

Prix par portion : 2,26 $

COLLATION

MUFFINS AUX POIRES, AU YOGOURT ET AU GRANOLA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 18

Préparation :20 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 0,55 $

BON À SAVOIR !

Vous pourriez toujours utiliser les moules à muffins que vous avez sous la main et omettre la première étape. Le prix par portion inclut la garniture (mais elle reste optionnelle).