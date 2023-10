Le réseau public a besoin d’un psy

La lecture du Journal concernant les listes d’attente pour voir un psy m’a scandalisée. 392 jours pour un rendez-vous au public en Gaspésie. 321 sur la Côte-Nord... C’est inacceptable.

Surpris? Moi, pas une seule minute.

Salaire nettement insuffisant

L’écart salarial de 44% entre le public et le privé est l’élément numéro 1 qui pousse les psychologues à exercer au privé. Résultat: 20% seulement des psychologues québécois pratiquent dans le réseau public.

Qui a envie d’aller s’attaquer aux cas plus lourds du public à la moitié du salaire?

On espère un rattrapage salarial imposant pour les psychologues du réseau public dans les présentes négociations.

Écoutez la chronique d’Elsie Lefebvre au micro de Richard Martineau , disponible en balado sur QUB radio :

Former des psychologues

Le ministre Lionel Carmant est résolu à trouver des solutions et on ne doute pas de son dévouement. Le gouvernement a d’ailleurs confié à l’ex-ministre Hélène David d’analyser la situation. Les propositions de Mme David sont intéressantes, mais son mandat était limité.

On aime le ministre Carmant, mais il a l’air de se battre seul. Valoriser les professions connexes comme les travailleurs sociaux, ok. Offrir une approche clinique pour les centaines de diplômés au baccalauréat (5 étudiants sur 6) qui ne pourront jamais devenir psychologues faute de places au doctorat, c’est la moindre des choses.

Mais l’objectif d’augmenter d’ici quatre ans le nombre de places au doctorat de seulement 78 est dérisoire. Il urge d’investir des dizaines de millions pour soutenir les départements de psychologie qui, bien financés, pourront embaucher des professeurs, ouvrir de nouvelles cliniques universitaires et accepter plus de doctorants...

Où est la ministre Pascale Déry pour annoncer sans plus attendre l’augmentation substantielle du financement des départements et du ratio de financement par étudiant en psychologie?

Parce que, soyons sérieux, 78 psychologues de plus par année à l’échelle du Québec, c’est une joke. Philippe Longpré, directeur du département de psychologie à l’Université de Sherbrooke: «La psychologie est le programme qui est le moins financé dans tous les programmes universitaires.» On va tous s’entendre que ce n’est pas normal! Parce qu’à force d’attendre pour obtenir de l’aide, les dommages collatéraux finissent par être concrets. Trop concrets.