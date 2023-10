Les Broncos se couvrent de honte

L’an passé, Russell Wilson allait sauver les Broncos, puis ce fut le désastre. Cette année, c’était au tour de Sean Payton de ramener la crédibilité à bord comme entraîneur-chef chevronné. Pourtant, c’est plus honteux que jamais.

Il y a de ces mystères dans la vie qui sont bien plus grands que celui de la Caramilk. Celui des Broncos en est un qui demeure entier.

La saison dernière, le responsable tout désigné pour les déboires de l’équipe était le quart-arrière obtenu en donnant la lune aux Seahawks. Wilson est arrivé à Denver comme si tout lui était dû. Son petit espace personnel, son équipe de mise en forme et plein de traitements de faveur l’ont vite propulsé dans le rôle d’ennemi public quand ses performances n’ont pas été à la hauteur.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Les Broncos misaient sur une solide défense, qui a accordé le septième plus bas total de points dans la ligue, mais l’attaque avec Wilson a atteint des bas-fonds d’une profondeur extrême en chutant au 32e et dernier rang.

La solution semblait évidente: on vire le pilote de première année Nathaniel Hackett à coups de pied dans le derrière et on le remplace par l’un des grands génies offensifs de son époque, Sean Payton. Son style strict, à l’ancienne, allait relancer les Broncos en perdition.

Les problèmes inversés

Getty Images via AFP

Tous les espoirs étaient donc permis, sachant à quel point Payton a fait des Saints une machine offensive redoutable pendant 15 ans.

Cet automne, les Broncos ont bondi du 32e au 10e rang en termes de points marqués. Tout devrait être beau dans le meilleur des mondes, mais voilà qu’avec les mêmes effectifs, c’est la défense qui prend la pire des débarques imaginables!

Cette unité a sombré au dernier rang du circuit, autant pour les points que les verges accordés.

À quel point les Broncos sont atroces en défense? Sachez que jusqu’ici, ils concèdent 36,2 points par match. À ce rythme, il s’agira de la pire performance dans l’histoire de la NFL. Les Colts détiennent le triste record depuis 1981 (33,3 points par match).

Autrement dit, maintenant que l’attaque a un minimum d’allure, c’est la défense qui l’échappe. On jurerait que c’est le karma qui frappe les Broncos.

Payton dans le champ

Pourquoi évoquer le karma? Parce que malgré son C.V. éloquent comme entraîneur, Sean Payton n’a jamais été reconnu pour sa modestie. Il a fait la preuve de sa grande arrogance cet été quand il a affirmé au USA Today que son prédécesseur, Nathaniel Hackett «avait fait l’une des pires jobs de coaching dans l’histoire».

C’est connu, les entraîneurs dans la NFL, même ennemis, forment une confrérie. La règle non écrite est de ne pas attaquer un autre sur son manque de compétences.

Payton s’est servi de Hackett comme punching bag et ses Broncos se sont inclinés face aux Jets dimanche dernier, où Hackett dirige maintenant l’attaque.

Il fallait voir la réaction des joueurs des Jets, euphoriques autour de Hackett. Ce dernier a même eu droit au ballon du match. Ce qu’un tel scénario révèle, c’est que les joueurs se sont défoncés pour Hackett et qu’on ne peut pas en dire autant pour Payton. Il ne manque pourtant pas de talent dans son équipe, des deux côtés du ballon.

Getty Images via AFP

Pour en rajouter sur le dos du karma, les Broncos ont perdu cette saison aux mains de plusieurs ex. En plus de Hackett avec les Jets, il y a eu Josh McDaniels avec les Raiders, Jack Del Rio avec les Commanders, puis Vic Fangio avec les Dolphins, qui ont mis 70 points dans la face des Broncos.

Pour aller chercher Payton, qui était toujours sous contrat avec les Saints, les Broncos ont cédé un choix de premier tour et lui ont consenti un contrat de cinq ans dont la valeur annuelle serait de 18 millions.

Au bout du compte, si les Broncos perdent face aux Chiefs jeudi soir, leur dossier d’une victoire et cinq revers représenterait le pire départ dans l’histoire de la concession après six matchs. Ce n’est pas mêlant, ils sont pires que durant leur saison exécrable de l’an passé.

Les Broncos n’ont pas battu les Chiefs à leurs 15 derniers affrontements et tout indique qu’ils continueront de se couvrir de honte sous les projecteurs.

MA PRÉDICTION POUR JEUDI: Broncos 17 Chiefs 32

Pauvre Matt Canada!

Getty Images via AFP

Pas facile d’être dans les souliers du coordonnateur offensif des Steelers, Matt Canada, par les temps qui courent. Que les spectateurs rassemblés aux matchs des Steelers réclament son congédiement, c’est une chose, mais il y a encore plus démoralisant. Mardi soir, lors du match d’ouverture locale des Penguins dans la LNH, les partisans des Pittsburgh se sont laissés distraire pendant la rencontre en hurlant «Renvoyez Canada!» à pleins poumons. Et non, ils ne parlaient pas de notre pays...

“Fire Canada” chants roaring in Pittsburgh pic.twitter.com/AHgNKgh7Ql — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) October 11, 2023

Des vedettes à l’infirmerie

Getty Images via AFP

Quelques équipes ont encaissé de durs coups en fin de semaine. Les Dolphins, qui misaient sur des performances exceptionnelles du porteur recrue De’Von Achane (12,1 verges par course), l’ont placé sur la liste des blessés en raison d’une blessure au genou et il ratera donc au moins les quatre prochains matchs. Le scénario est identique pour les Vikings avec le receveur étoile Justin Jefferson (blessé à une jambe), tout comme pour les Colts avec leur quart-arrière recrue Anthony Richardson (blessé à une épaule).

Mac Jones conserve son poste

Getty Images via AFP

Malgré les déboires des Patriots, l’entraîneur-chef Bill Belichick a décidé qu’il n’apporterait pas de changement au poste de quart-arrière en vue du duel de dimanche face aux Raiders. Mac Jones, qui a terminé les deux derniers duels sur le banc, demeure donc le partant pour les Patriots. Jones connaît des ennuis majeurs avec cinq passes de touchés et six interceptions, son plus mauvais ratio à ce jour. Sa moyenne de 6 verges par tentative de passe est aussi la plus anémique de sa carrière. S’il continue de dérailler, le choix de quatrième tour de l’an dernier, Bailey Zappe, lancera en relève.