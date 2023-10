Que faire lorsque les dommages à votre maison ont été mal évalués ?

Un assuré qui a l’impression que l’expert en sinistre de l’assureur a minimisé l’étendue des dommages doit entreprendre une démarche de contestation. Pas toujours évident lorsqu’on est encore sous le choc d’un événement tragique!

Mais il s’agit de l’unique façon d’obtenir une compensation.

«La dernière tempête de grands vents a déraciné un arbre mature qui est tombé sur ma maison causant d’importants dommages. L’évaluateur de ma compagnie d’assurance, avec qui je fais affaire depuis plus de 15 ans, période au cours de laquelle je n’ai jamais fait de réclamation, est venu faire une estimation des dommages. Je suis en désaccord total avec cette évaluation. De quelle façon puis-je la contester?»

Quelles sont les étapes à franchir?

1- Contacter l’assureur

Dans un premier temps, il convient de discuter avec l’assureur pour bien comprendre les motifs à l’appui de sa décision, en regard des clauses de la police d’assurance. Si vous avez traité avec un courtier pour l’achat de votre assurance, contactez-le, il peut vous venir en aide.

2- Étoffer votre dossier

Muni de ces informations, retenez les services d’un expert en sinistre en spécifiant les points qui vous semblent litigieux. Ainsi, vous disposerez d’une seconde opinion à l’appui de vos démarches ultérieures de contestation. S’il y a confrontation par la suite, ce sera une bataille d’experts. Le coût de cette évaluation variera selon l’ampleur du sinistre.

3- Porter plainte auprès de l’assureur

Si le litige demeure, déposez une plainte écrite au service de traitement des plaintes de l’assureur. Généralement, les compagnies disposent d’un site web à cet effet.

4- Chercher à obtenir une entente

Les informations du second expert vous permettront de négocier fermement avec votre assurance. Si les faits sont convaincants, il acceptera sans doute de réviser sa position.

5- Autorité des marchés financiers

Si votre plainte ne trouve pas écho chez l’assureur, faites transférer votre dossier à l’Autorité des marchés financiers. Après analyse, l’organisme pourrait vous offrir des services de règlement.

6- Mise en demeure

Au besoin, faites parvenir à l’assureur une mise en demeure. Il s’agit d’un document rédigé et signé par un avocat pour tenter de trouver une solution avant d’entamer des procédures juridiques. Coût d’une mise en demeure: 300-500$.

7- Recours civil

Enfin, si vous n’obtenez toujours pas gain de cause, vous n’aurez d’autre choix que d’entamer des procédures juridiques. Retenez les services d’un avocat qui vous accompagnera dans ces démarches.

Au Québec, si la réclamation est inférieure à 15 000$, la cause sera entendue à la Cour des petites créances. La présence de votre avocat ne sera pas autorisée en cour, mais il vous conseillera dans la préparation de votre dossier.

Les causes supérieures à 15 000$ seront entendues à la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Les procédures sont alors beaucoup plus longues et complexes. Votre avocat s’en chargera.

Conclusion

Il est préférable de tenter de négocier une entente plutôt que d’entamer des démarches juridiques. Cependant, sachez que des mécanismes sont en place pour vous protéger et vous offrir des recours en cas de litige. Une approche collaborative et bien documentée peut éviter les démarches judiciaires coûteuses et longues, mais soyez toujours prêt à défendre vos droits en tant qu'assuré.

Conseils

1. Documentez minutieusement les dommages, de préférence avec des photos et des vidéos, dès qu'ils sont constatés. Cela peut servir de preuve solide en cas de litige.

2. Conservez tous les documents relatifs à votre sinistre: courriels, devis, factures, et toute autre correspondance avec votre assureur.

3. Retenez les services de professionnels qualifiés pour évaluer les dommages et réparer votre résidence. Une évaluation et des réparations de qualité peuvent éviter des complications futures.