Les manifestations pro-Hamas et le problème diasporique en Occident aujourd’hui

Il est normal que le conflit israélo-arabe suscite des passions.

Il se déroule en Terre sainte, en un lieu qui est à la fois un des points d’origine de notre civilisation et le lieu où se concrétise le plus violemment de nos jours ce qu’on appelle le choc des civilisations.

Il pose des questions fondamentales qui nous interpellent tous.

Israël est un petit pays enraciné dans une région du monde qui ne veut pas de lui.

Au mieux, on le tolère, au pire, on cherche à le détruire. L’attaque de samedi en témoigne.

Islamisme

Le peuple juif est hanté, avec raison, par la mémoire des nombreuses persécutions qui traversent son histoire, et par le génocide mené par les nazis, qui restera à jamais inscrit dans la mémoire de l’humanité.

Le peuple juif, aujourd’hui, est aussi hanté par la possibilité de sa submersion démographique. Les juifs redoutent d’être un jour minoritaires en Israël. On ne souhaitera ce mauvais sort à aucun peuple, d’ailleurs.

Quant aux Palestiniens, leur drame est indéniable. Il s’agit d’un peuple sans État, à la recherche de son propre pays. Son sort nous rappelle à quel point il est tragique pour une nation d’être privée d’indépendance.

On ne peut que regretter que la cause palestinienne soit détournée par le Hamas, qui est moins un mouvement nationaliste qu’islamiste, et dont l’objectif explicite est l’anéantissement d’Israël.

Cela dit, c’est une chose de se passionner pour ce conflit, c’en est une autre de l’importer dans les sociétés occidentales.

C’est pourtant ce qui arrive quand on voit des communautés arabes issues de l’immigration manifester dans nos pays leur soutien à la politique du Hamas.

C’en est une quand, dans ses manifestations, on peut entendre, comme c’était le cas à Sydney, en Australie, «gazez les juifs».

C’en est une quand, en France, les lieux communautaires juifs sont désormais sous protection policière. Il faut dire qu’en France, ce n’est pas nouveau. Au fil des dernières décennies, on l’a constaté, dès qu’un quartier s’islamisait, les juifs n’y étaient plus les bienvenus. C’est ce qu’on a appelé il y a vingt ans bien pudiquement «les territoires perdus de la République».

Montréal n’est pas épargnée par ces manifestations: brandir le drapeau palestinien juste après la frappe des égorgeurs du Hamas était odieux.

Autrement dit, un trop grand nombre des citoyens des pays occidentaux originaires des pays du Moyen-Orient demeurent d’abord attachés existentiellement à leurs pays d’origine, même après plusieurs générations, et très secondairement aux pays qui les ont pourtant accueillis.

Multiculturalisme

C’est ce qu’on appelle le problème de la double loyauté. Il dépasse la question palestinienne, comme on le voit lorsqu’on parle des problèmes liés à l’ingérence chinoise au Canada. On le constate aussi dans nos rapports compliqués avec l’Inde ces temps-ci.

On annonçait depuis longtemps que l’immigration massive conjuguée au multiculturalisme dans un contexte de choc des civilisations engendrerait une société de plus en plus conflictuelle. Nous y sommes.

Rien ne laisse croire que la situation s’améliorera.