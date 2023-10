Les premières images d’Angelina Jolie dans la peau de Maria Callas sont dévoilées

La célèbre diva aura son propre biopic. Eh non, ce n’est pas Céline Dion qui l’incarnera, mais plutôt Angelina Jolie! Le cinéaste Pablo Larrain a dévoilé les deux premières images de ce film simplement intitulé Maria.

Inspiré de faits réels, le long métrage racontera la vie tumultueuse, magnifique et tragique de l’une des plus grandes chanteuses d’opéra que l’on ait connues jusqu’à ses derniers jours à Paris, dans les années 1970.

Photo tirée du compte Instagram du Hollywood Reporter

Selon le Hollywood Reporter, le tournage se déroulera durant huit semaines à Paris, Budapest, Milan et en Grèce.

«Je suis vraiment excité de commencer la production sur Maria, qui, je l’espère, présentera au monde entier la vie et le travail remarquable de Maria Callas, a déclaré Pablo Larrain. Ce sera grâce au magnifique scénario de Steven Knight, au travail de l’ensemble des acteurs et de l’équipe, et surtout au travail brillant et à la préparation extraordinaire d’Angelina.»

Le cinéaste chilien s’y connaît en longs métrages sur des personnes plus grandes que nature. Dans les dernières années, il a notamment réalisé des œuvres sur Jackie Kennedy (Jackie), la princesse Diana (Spencer) et Augusto Pinochet (El Conde).

Ainsi, c’est sous les traits d’Angelina Jolie que l’on se plongera dans la vie de Maria Callas. On se souvient que pendant des années, Céline Dion avait publiquement déclaré qu’elle rêvait d’incarner la diva au grand écran. Ses ennuis de santé des dernières années semblent avoir enterré ce rêve pour de bon.

À voir aussi: