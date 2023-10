Les Québécois seront au centre des succès des Kings

Les Kings de Los Angeles sont prêts à passer à la prochaine étape et plusieurs Québécois joueront un rôle important dans la quête d’une coupe Stanley.

Éliminés deux fois d’affilée en séries dès le premier tour face aux Oilers d’Edmonton en 2022 et 2023, les Kings n’ont qu’un objectif en tête, dixit le président du club, Luc Robitaille.

«Nous essayons de remporter la Coupe Stanley et c’est notre objectif, a-t-il dit dans des propos relayés par le site NHL.com. Nous allons faire tout notre possible pour atteindre cet objectif. Nous allons rendre la vie la meilleure possible à nos joueurs, à toute notre organisation. Mais il n’y a pas de secret à ce sujet. C’est le but et c’est sur cela que repose cette équipe.»

Le club basé en Californie essaie d’ailleurs de se donner toutes les chances possibles pour soulever le Graal ultime, puisqu’il a acquis le joueur de centre Pierre-Luc Dubois cet été. La formation possède donc un monstre à trois têtes au centre, avec deux Québécois en Dubois et Phillip Danault.

«Je pense que nous aurons sans aucun doute l’une des meilleures lignes de centre de la ligue, a expliqué le défenseur étoile de l’équipe Drew Doughty. Je pense que cela va faire de nous une équipe plus intimidante contre laquelle jouer et, espérons-le, faire de nous une meilleure équipe.»

L’arrière de 33 ans voit d’ailleurs d’un très bon œil l’arrivée du natif de Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides.

«P-L [Pierre-Luc Dubois] est un grand joueur, a-t-il poursuivi. J’ai eu quelques batailles avec lui au fil des années. Il est difficile de jouer contre lui quand il est motivé. C’est aussi un gros gars, avec beaucoup de compétence. Je pense qu’il va parfaitement nous convenir.»

Patience requise

Danault, qui devrait piloter la deuxième ligne des Kings pour le premier match de la saison mercredi soir face à l’Avalanche du Colorado, prône plus la patience dans la route vers l’objectif ultime.

«Une fois passé le premier tour, vous voulez passer le deuxième, a confié Danault. Je ne pense pas que nous devrions viser quelque chose de spécifique. On grimpe, vous savez? C’est une montagne. Nous escaladons la montagne et nous y sommes presque.»

Voyons désormais si les membres de l’équipe de la Cité des Anges passeront des paroles aux actes.

À voir aussi :