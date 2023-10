L’humanité est malade

La guerre, les meurtres, la violence, la haine, etc. C’est ce qui rythme nos bulletins de nouvelles.

Nous sommes dans une drôle de période de l’humanité. Nous carburons à la détestation, au pointage de doigt, à l’accusation. Nous sommes dans une période de méfiance, de mépris. On est divisé, polarisé et déchiré.

Nous sommes dans une période où on doit choisir son camp, rapidement. Tout de suite et maintenant. Es-tu pour ou contre les toilettes mixtes? Pour ou contre Israël? Pour ou contre Trump? Pour ou contre l’immigration? Pour ou contre la laïcité? Pour ou contre le troisième lien? Le tramway?

L’humanité a supprimé le gris. On ne peut plus nuancer sa position. On ne peut plus appeler à l’apaisement. Être nuancé, c’est être faible. Être dans le gris, c’est ne pas avoir le courage de ses convictions. Dire que la situation est plus complexe que sa conclusion, c’est être plate.

On ne cherche même plus à avoir le portrait d’ensemble d’un enjeu avant de se prononcer, de se déclarer d’un camp plus que d’un autre. On a tellement peur de ne pas avoir d’opinion, de convictions, qu’on prend rapidement la décision de se ranger, quitte à ce qu’on ne sache même pas pourquoi.

Se pourrait-il qu’on ait tous tort? Qu’on soit tous dans le champ? Que nous manquons d’apaisement et de recul? Que nous n’ayons pas besoin de nous entretuer? Que nous pouvons, avec un peu de compris, vivre heureux tous les deux?

Je pense aux jeunes qui étaient en train de festoyer en Israël. Ils n’étaient pas en train de choisir entre la vie et la mort. Ils n’étaient pas en train de choisir entre Israël et la Palestine. Ils n’étaient pas en train de choisir entre la paix et la guerre. Ils étaient heureux, en train de vivre, avant que des monstres décident pour eux. Peut-on prendre une grande respiration et développer le réflexe de la désescalade? On rendrait à nos enfants un méchant service.