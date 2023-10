Montréal: incendie criminel d’un véhicule de luxe à Beaconsfield

La police de Montréal enquête sur un incendie suspect qui a ciblé, dans la nuit de mardi à mercredi, un véhicule de luxe dans un quartier cossu de Beaconsfield, dans l’ouest de l’île.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été alerté vers 0 h 40 pour un véhicule en feu dans une entrée privée d’une résidence de la rue Alice-Carrière, près de la rue Malcolm-Beaton.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal, qui ont maîtrisé rapidement les flammes, ont conclu que l’incendie pourrait être d’origine criminelle.

Personne n’a été blessé durant l’incendie et il n’y a aucun dommage à la propriété, a indiqué le porte-parole du SPVM Jean-Pierre Brabant.

L’enquête a été transférée à la section des incendies criminels du SPVM, alors que le véhicule de marque Mercedes qui a subi des dommages majeurs a été remorqué pour être expertisé.

Les enquêteurs devaient se déplacer sur place durant la matinée de mercredi pour analyser la scène et tenter de faire la lumière sur ce qui s’est passé.

Ils devraient rencontrer des témoins éventuels et visionner des caméras de surveillance afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet événement, a-t-on ajouté.