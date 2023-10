Jean-François Bergeron (photo), directeur général de Capital Propane, a accepté la présidence d’honneur de la soirée Oktoberfest, qui se tient ce soir, de 18 h à 21 h, chez Mercedes-Benz de Québec, rue Bouvier à Québec, présentateur de l’événement. Le retour de cette fête d’octobre (Oktoberfest) se déroulera dans le contexte du 25e anniversaire de fondation des Œuvres Jean Lafrance (OJL), à qui seront versés les profits de la soirée qui offrira aux invités un menu festif élaboré par Le Bonne Entente, avec dégustations de vins et de bières de microbrasseries. Le camion de cuisine de rue des Œuvres Jean Lafrance sera aussi présent sur place avec un menu typiquement bavarois : choucroute, poulet, saucisses, bretzels ; le tout sera accompagné de musique allemande. Renseignements et achats de billets en ligne sur le site des œuvres : lesoeuvresjeanlafrance.ca.

Don majeur de Biscuits Leclerc

Photo fournie par Sarah-Elene Forcier

La Fondation du CHU de Québec vient de recevoir un don majeur de l’entreprise Biscuits Leclerc totalisant 4 millions de dollars sur sept (7) ans au profit de son Grand projet collectif, qui permettra de financer un équipement hautement technologique en oncologie, soit un accélérateur linéaire destiné principalement à la radiothérapie pédiatrique. La Fondation en a aussi profité pour annoncer que le secteur de la radiothérapie du Centre intégré de cancérologie (CIC) portera le nom de François et Nicole Leclerc, en mémoire de deux membres de la famille de Biscuits Leclerc emportés par un cancer. Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Claude Paré, présidente et cheffe de la direction, Fondation du CHU de Québec ; Jean-Sébastien Leclerc, vice-président, Groupe Leclerc ; Christine Mimeault, directrice générale adjointe, Nouveau complexe hospitalier, CHU de Québec-Université Laval ; Martin Beaumont, président-directeur général, CHU de Québec-Université Laval ; Maria-Gabriela Ruiz Mangas, directrice cancérologie, Centre intégré de cancérologie, CHU de Québec-Université Laval, et Danielle Goulet, présidente-directrice générale adjointe, CHU de Québec-Université Laval.

Un triplé pour QI

Photo fournie par IEDC

Québec International s’illustre encore une fois alors que l’Agence a reçu trois prix lors de la conférence annuelle de l’International Economic Development Council (IEDC), qui s’est tenue à Dallas le 20 septembre dernier. Les projets lauréats sont le Rendez-vous d’affaires de la Francophonie 2022 (prix Argent) avec ses 430 participants en provenance de 14 pays ; le Programme Immersion Pro (prix Bronze), qui permet, deux fois par année, à une dizaine d’employeurs de la grande région de Québec d’accueillir physiquement une cohorte d’environ 60 à 80 étudiants et de travailleurs issus de l’international, et la Planification stratégique de 2020 à 2022 (prix Bronze) en pleine pandémie : non seulement les résultats ont dépassé ceux de 2020 (736 M$) et de 2021 (973 M$) en retombées, mais ils ont aussi franchi pour la première fois de l’histoire de QI le cap du milliard de dollars (1,15 G$) en 2022, une croissance de plus de 55 % en deux ans. Sur la photo, Sonia Corriveau, vice-présidente exécutive, Québec International.

De retour à Québec

Photo fournie par PY Pelletier

Depuis juin dernier, Marc Ruest (photo) occupe le poste de directeur général de l’Hôtel-Musée Premières Nations de Wendake au nord de Québec. Originaire de Sainte-Foy, Marc peut compter sur une trentaine d’années dans le monde de l’hôtellerie (Manoir Richelieu, Hôtel au Petit Berger et Hôtel du Petit Manoir du Casino à La Malbaie, Hôtel Le Concorde à Québec et, plus récemment, Hôtel du Domaine et Centre de congrès de Thetford Mines). Il adore son nouvel environnement et aime être de retour dans la région de Québec, où se trouvent plusieurs membres de sa famille.

Anniversaires

Photo tirée de Facebook, Cardi B

Belcalis Marlenis Almánzar (photo), connue professionnellement sous le nom de Cardi B, rappeuse américaine, 31 ans... Michelle Wie West, golfeuse professionnelle (LPGA), 34 ans... Raymond Filion, journaliste de TVA au bureau d’Ottawa, 52 ans... Marie-Hélène Thibault, comédienne québécoise, 53 ans... Pierre Martineau, vice-président des stations parlées et directeur général du 98.5 à Montréal, 58 ans... Chantal Fontaine, comédienne québécoise, 58 ans... Jean-Jacques Goldman, auteur-compositeur-interprète français, 72 ans... Alain Alzas, grand Québécois d’adoption, le plus québécois des Français, 75 ans... Joël Denis, chanteur et animateur québécois, 87 ans... André C. Sarrasin, ing., PDG de Papier Stadacona et actif dans cette compagnie pendant 30 ans, 89 ans.

Disparus

Photos AFP et d’archives

Le 11 octobre 2022 : Angela Lansbury (photo), 96 ans, actrice américano-britannique qui s’était illustrée dans de nombreuses comédies musicales et dans plus de soixante films depuis les années 1940... 2022 : André Brassard (photo), 76 ans, metteur en scène et réalisateur québécois qui a créé la majorité des pièces de Michel Tremblay... 2020 : Joe Morgan, 77 ans, vétéran de 22 saisons (1963-1984) au baseball majeur et membre du Temple de la renommée du baseball... 2019 : Robert Forster, 78 ans, acteur américain (Breaking Bad, El Camino et Better Call Saul)... 2018 : Johanne Fontaine, 63 ans, comédienne et animatrice québécoise... 2018 : Lina P. Cloutier, 69 ans, présidente de l’International Pee-Wee BSR (de 1998 à 2001)... 2016 : Matti Hagman, 61 ans, 1er joueur finlandais à jouer dans la LNH (Boston, Edmonton), a joué 53 matchs avec les Nordiques de l’AMH en 1977-78... 2015 : Steve MacKay, 66 ans, saxophoniste américain... 2014 : Françoise L’Heureux Charest, 87 ans, mère d’Yvon Charest, ex-président et ex-chef de la direction de l’Industrielle Alliance... 2013 : Pierre Massimi, 78 ans, acteur français (Belle et Sébastien)... 2012 : Frank Alamo, 70 ans, pionnier français de la musique yéyé (Le Chef de la bande)... 2011 : Léon Bernier, 75 ans, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre québécois... 2003 : Jean Chabot, 58 ans, cinéaste de l’ONF... 1992 : Marie-Michelle Matteau, comédienne québécoise... 1963 : Jean Cocteau, 74 ans, poète, romancier, scénariste et metteur en scène.