«Personne n'est au-dessus des lois»: la LHJMQ réagit au plaidoyer de culpabilité des deux anciens joueurs des Tigres

La LHJMQ estime que le plaidoyer de culpabilité des deux anciens joueurs des Tigres de Victoriaville, Massimo Siciliano et Nicolas Daigle, accusés d'agression sexuelle en lien avec des événements survenus en juin 2021, lance le message à tous ses joueurs que «personne n'est au-dessus des lois».

Le circuit Cecchini a réagi par le biais d'une déclaration écrite par le directeur des communications de la ligue, Maxime Blouin, quelques heures après que Daigle et Siciliano eurent plaidé coupables, évitant ainsi un procès.

«Nous avons pris connaissance du plaidoyer de culpabilité émis plus tôt aujourd’hui. Toujours avec une pensée pour la victime dans cette affaire, ce dénouement nous démontre que peu importe ton statut dans ta communauté ou dans la société, personne n’est au-dessus des lois et ne peut commettre d’actes répréhensibles. Cette situation nous prouve une fois de plus la pertinence de poursuivre notre mission de prévention et d’éducation auprès des joueurs», a fait parvenir au Journal M. Blouin.