Québec, ville gourmande: des sushis sur mesure

Des sushis préparés juste pour vous par le chef de votre choix? C’est la petite révolution que propose le club privé FISH, qui m’a charmée avec son concept unique et sa fraîcheur inégalée.

Ne cherchez pas le menu avant de passer votre commande pour emporter. Il suffit de répondre à quelques questions pour cibler vos goûts – ou vos allergies – et un chef s’occupe de vous préparer un magnifique plateau à partir des poissons et des fruits de mer frais qu’il a sous la main.

Si, comme moi, vous détestez les fruits dans les sushis, il n’y a pas de danger d’en découvrir un caché en prenant une bouchée. Alléluia!

Ce projet innovateur est le petit dernier de Christian Genest, l’homme derrière Sushi Taxi, une chaîne dont il s’est départi en 2016.

«Ma ligne directrice, c’est un minimum de riz, un maximum de poisson frais», raconte le grand manitou qui m’accueille dans son local lumineux, spécialement aménagé pour préparer les sushis et recevoir les clients.

Photo Marianne White

Le principe de ce club privé est simple: en devenant membre (40$ pour un couple), vous obtenez 15% sur chaque commande et vos sushis sont servis dans une belle boîte en bois réutilisable. N’ayez crainte, vous n’êtes pas obligés d’être membre pour en faire l’essai.

Le concept permet de choisir une plage horaire avec le shushiman ou sushiwoman de votre choix et de partager vos impressions par la suite, afin de personnaliser encore plus l’expérience.

J’ai beaucoup aimé le fait de voir ces passionnés à l’œuvre dans l’aire ouverte.

Photo Marianne White

« Je voulais mettre en valeur le travail de ces professionnels, leur permettre de laisser aller complètement leur créativité », raconte l’homme d’affaires.

Juste du frais

Contrairement aux grandes chaînes, FISH n’utilise aucun produit congelé. Les poissons et les fruits de mer sont livrés trois fois par semaine et les chefs concoctent leurs sushis au gré des arrivages.

Cela permet de faire des découvertes surprenantes. J’ai goûté à un incroyable tataki de merlin laqué d’un caramel au miso, savouré un sashimi d’omble chevalier et adoré les crevettes de roche tempura, servies avec une savoureuse sauce bang bang.

« Oui, c’est plus cher qu’ailleurs, mais le temps de préparation a une valeur », explique le propriétaire.

La facture est certes un peu plus élevée, mais je trouve que c’est un excellent rapport qualité-prix à 34$ (prix membre) pour 14 morceaux personnalisés.

Cellier pour les poissons

L’entreprise vient de relever la barre encore plus haut en offrant à ses clients du poisson vieilli en cellier. Cette technique japonaise centenaire permet d’accentuer les saveurs et les textures de la chair.

Les poissons, écaillés et bien nettoyés à la brosse à dents, sont placés dans un frigo sur mesure pour au moins cinq jours. Certaines espèces plus grasses peuvent y rester jusqu’à 21 jours.

Photo Marianne White

« On monitore la température, l’humidité, l’éclairage. Ça accélère le processus enzymatique qui attendrit les chairs », s’enthousiasme Christian, fier de son nouveau joujou.

Une fois le processus terminé, le poisson est fileté et l’entreprise récupère même la chair qui est restée collée sous la peau. Elle est déshydratée et transformée en « bacon ». C’est super savoureux comme garniture !

J’étais un peu sceptique au départ, mais un test de goût pour comparer le poisson frais à celui vieilli m’a renversée.

Photo Marianne White

Le passage au cellier donne une chair beaucoup plus tendre, une texture beurrée en bouche et plus aucune humidité ou odeur de poisson ne subsiste. Wow !

Vous pouvez l’essayer, sans frais supplémentaires, s’il y en a au menu.

« Le poisson vieilli, ça a un petit quelque chose de magique », dit le patron... et il a raison !

FISH, club de sushis

1975 rue Frank-Carrel, suite 201

Commandes en ligne ou au téléphone avant 17h du mercredi au dimanche

