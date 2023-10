Résidence pour autistes: un employé accusé de voies de fait sur une quatrième personne

Une nouvelle accusation de voies de fait a été déposée contre l’un des deux ex-employés d’une résidence pour personnes vulnérables qui font face à la justice pour s’en être pris physiquement à des autistes adultes.

Claude-Marc Bardier et Chantal Giguère faisaient déjà face à plusieurs chefs d’accusation pour des voies de fait commises entre 2019 et 2022 contre trois personnes autistes. L’homme de 62 ans et la femme de 58 ans étaient à ce moment des employés d’une maison de répit à assistance continue, à Saint-Hubert, où résidaient six personnes.

Depuis leur arrestation en mai dernier, une quatrième présumée victime s’est manifestée. Bardier a ainsi vu une autre accusation s’ajouter à son dossier ce matin au palais de justice de Longueuil.

Les deux accusés ne travaillent plus pour la résidence Pacific, a confirmé le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest en mai.

Des caméras

La mère d’un jeune résident qui aurait subi des voies de fait a déploré la situation.

«J’en conviens que ça peut être parfois très difficile de travailler avec ce type de clientèle. Mais avant que les fils se touchent, les employés doivent faire quelque chose, faire preuve de bienveillance, prendre un moment de pause. Peu importe, on ne frappe pas un adulte sans défense [...] et qui n’a aucun moyen de parler», a expliqué Nathalie Bertrand au Journal.

Depuis, elle se bat pour faire installer des caméras de surveillance dans les espaces où vit son fils Loïc, 26 ans, un autiste non verbal avec une déficience intellectuelle moyenne.

«Après tout, la loi sur la maltraitance permet d’en installer dans les [chambres des résidents en] CHSLD alors pourquoi ne pas décider comme société de protéger toutes les personnes qui sont vulnérables?» s’est-elle questionnée.

–Avec Valérie Gonthier