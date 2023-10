«On est vraiment gâté au Québec»: un Québécois raconte son road trip aux États-Unis avec sa Tesla de 10 ans

Un homme de Québec n’a pas eu peur de traverser les États-Unis cet été dans sa Tesla de 10 ans pour une aventure de 14 500 km en pleine canicule.

• À lire aussi: 475 000 km en Chevrolet Bolt: la durabilité des batteries des voitures électriques s’améliore sans cesse

• À lire aussi: Une Tesla comme neuve malgré ses 465 000 km: son taxi devra être retiré de la route à cause de son âge

La Tesla S 2013 d’Hans Tremblay totalise maintenant 447 000 km sur sa batterie d’origine.

«J’avais une autonomie de 425 km à l’origine, maintenant c’est 370, une perte de 13%», explique-t-il.

L’aventure qui l’a emmené jusqu’à Los Angeles en Californie avant un retour par la Louisiane, le Tennessee puis la côte est, a représenté un bon défi pour une voiture électrique.

Photo fournie par Hans Tremblay

«En Utah, au Nevada et en Arizona ce n’était pas évident. Il n’y a pas beaucoup de bornes. On est vraiment gâté au Québec», estime-t-il.

Signe d’usure

Les températures extrêmes rencontrées dans l’ouest des États-Unis ont montré cependant que la batterie commençait à moins bien gérer la chaleur.

«Le froid n’est pas un enjeu pour la durabilité des batteries, mais la chaleur oui. J’ai roulé dans des températures de 50 – 52°C. Les cactus mourraient de chaud dans le désert du Nevada. L’impact de la chaleur et de l’usure de la batterie s’est fait sentir sur la vitesse de recharge», a-t-il remarqué.

«Je suis toujours en train de réfléchir à la changer, mais il n’y a rien qui me tanne assez pour réinvestir dans une voiture plus récente», avance le courtier immobilier qui couvre un grand territoire sur les rives nord et sud de Québec.

Photo fournie par Hans Tremblay

Il lie aux routes du Québec les problèmes – suspension, direction – qu’il a rencontrés au fil des ans sur sa voiture.

«Aujourd’hui les pièces sont beaucoup moins chères qu’à l’époque. Et elles sont aussi disponibles sur le marché de remplacement», note-t-il. I

Un bon coup

M. Tremblay estime finalement avoir réalisé une excellente affaire en achetant cette voiture.

«De manière conservatrice à 10l/100km j’aurais consommé 45 000 l d’essence [76 000$ au prix actuel à la pompe]. Sans compter que je n’ai pas eu de changements d’huile ni d’entretien moteur et que les freins ont été changés moins souvent.»

«Je n’avais jamais eu une voiture valant plus de 35 000$ avant. Au final, ça a été un pari gagnant et très rentable. Mais outre la rentabilité, le plaisir de conduite, l’accélération, le fait que chaque matin c’est comme si quelqu’un avait fait le plein d’essence de ton auto font que même à prix égal, je resterais dans l’électrique», conclut Hans Tremblay.

465 000 km

Christian Roy, de Québec, a été le premier chauffeur de taxi de l’Amérique du Nord à rouler en Tesla. Son modèle S 2014 cumule maintenant 465 000 km.

«La batterie originale a été changée sous garantie en 2017 à 250 000 km en raison d’un bogue. L’autonomie était de 393 km comparativement à 426 km à l’origine [perte de 9%]», précise-t-il.

Martin Lavoie

Elle a été remplacée par une batterie usagée remise à neuf un peu plus grosse. «Après 215 000 km [la batterie en affiche plus en réalité], j’ai 380 km d’autonomie contre 456 au début [17% de perte]», ajoute-t-il.

Pour le reste, sa voiture est en si bon état qu’il espère convaincre le gouvernement de changer sa loi limitant à 10 ans l’âge d’une voiture de taxi.

Réparables

Autrefois captifs des constructeurs automobiles, les propriétaires de voitures électriques ont maintenant accès à des ateliers indépendants qui peuvent même réparer les batteries.

«Une batterie de Tesla S 2014 par exemple compte 16 modules de 444 cellules. Généralement un problème ne vient pas d’un défaut d’une cellule, mais plutôt du bris d’un fil, de corrosion à la suite d’une infiltration d’eau ou d’un contact. Tout ça est réparable», explique Alex Lavoie de l’atelier Expert VE de Québec.

fournie par Alex Lavoie

«Un module ou une cellule qui fait défaut, c’est vraiment rare. Sur un modèle S on parle de 5000$ à 6000$ pour changer un module, la moitié en temps, l’autre en pièces. Pour d’autres voitures, ça peut être beaucoup moins cher», précise M. Lavoie.

«Il y a beaucoup de désinformation. Des Tesla avec 250 000 km ou 300 000 km on en voit beaucoup. Les pertes d’autonomie c’est entre 10% ou 15% généralement», insiste Alex Lavoie.