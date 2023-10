Une chasse au faisan facile et dans des conditions idéales

SAINT-ZÉNON | Si vous désirez découvrir la chasse au faisan dans un environnement confortable et sécuritaire, avec le succès de chasse assuré, vous pouvez choisir sans crainte le forfait offert par la pourvoirie Au pays de Réal Massé.

Depuis plus de 20 ans, on y offre ces fins de semaine de chasse spéciales.

« Les dates sont toujours les mêmes, soit la dernière de septembre et les trois premières fins de semaine d’octobre, explique Réal. Nous accueillons un maximum de 30 chasseurs, qui peuvent aussi avoir des invités. C’est véritablement une fin de semaine clés en main. »

Le prix du forfait est de 600 $. Pour ce montant, vous avez droit au logement toute la fin de semaine, aux repas et à tous les services qui ont fait la réputation de la pourvoirie. Pour les chasseurs, en plus de ces services, ils reçoivent quatre boîtes de cartouches et la garantie de récolter 10 faisans.

« Ce que je veux, c’est offrir l’opportunité de vivre ce genre de chasse, dans le respect du milieu et, surtout, assurer aux chasseurs la sécurité du début à la fin. Nous avons mis en place tous les outils nécessaires pour que les gens s’amusent en respectant les consignes que nous leur transmettons avant le début de la chasse. Il faut toujours bien encadrer une activité où l’utilisation des armes à feu est nécessaire. »

Photo fournie par Julien Cabana

LE DÉROULEMENT

La chasse se déroule durant la journée de samedi. Au petit déjeuner, Réal et son équipe transmettent les consignes relatives au déroulement de la chasse, à la sécurité à respecter en tout temps, avant de distribuer les numéros des caches. Chacune peut accueillir deux chasseurs, qui vont passer toute l’activité ensemble.

La première activité de la journée, c’est le tir au pigeon d’argile, sur un terrain spécialement aménagé à cette fin. Tous les chasseurs doivent obligatoirement y participer.

Pour se rendre sur le terrain de chasse, tout le monde est transporté par Réal, à l’aide d’une charrette conçue à cette fin. Elle est tirée par un tracteur.

Une fois sur place, les chasseurs sont invités à prendre place dans la cache qui leur a été attribuée. Toutes sont équipées d’une barre transversale à l’intérieur afin que les tirs se fassent toujours sur les faisans alors qu’ils sont au vol. Pour les invités qui veulent suivre le déroulement, il y a des caches spécialement positionnées pour les accueillir.

La chasse se déroule selon le principe de la Roue du Roi. Les faisans sont libérés du haut d’une tour au centre du terrain. Les chasseurs doivent être attentifs pour intercepter l’oiseau s’il se dirige vers eux. Au cas où un faisan réussit à passer, il y a plusieurs tireurs en arrière-plan, qui vont intercepter l’oiseau. Quatre chiens rapporteurs et leurs maîtres sont sur place pour ramener les oiseaux aux pieds de leur maître.

À tous les dix faisans, les chasseurs doivent changer de cache.

« Nous leur indiquons de toujours vider leurs armes. Si quelqu’un se fait prendre à se déplacer avec une arme chargée, la chasse est finie pour cette personne, indique Réal. La sécurité est notre marque de commerce. »

Tous les faisans sont ramassés après chaque ronde. Ils sont envoyés vers une équipe qui les prépare pour le retour à la maison.

SIMPLE ET FACILE

Pour participer à ce genre d’aventure, rien de bien compliqué. Il vous suffit de posséder votre permis de chasse du petit gibier et un fusil de calibre 12 ou de calibre 20. Pas besoin de formation particulière ou de suivre un cours quelconque.

« Nous sommes là pour aider les gens à vivre une belle aventure, ajoute Réal. Tout a été mis en place pour faciliter leur séjour et permettre à tout le monde d’apprécier ce temps passé en nature, avec les belles couleurs automnales. C’est une vacance d’abord et avant tout. Il n’y a pas de compétition. Tous les employés de la pourvoirie veillent à ce que les gens apprécient leur séjour. »

Mentionnons aussi un aspect très important, c’est de voir à l’œuvre des chiens excessivement bien entraînés à rapporter. Ils offrent un spectacle à eux seuls. Il faut les voir foncer pour récupérer les faisans, une fois que leur maître leur en donne l’ordre. Il existe une relation privilégiée entre les deux.

Pour en savoir plus sur toutes les conditions et dates disponibles, vous pouvez joindre les gens de la pourvoirie directement au 1 450 884-5502.

Place à la relève

La 4e édition de la Fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie aura lieu les 4 et 5 novembre. Ce week-end s’adresse plus spécifiquement aux jeunes chasseuses et chasseurs certifiés entre 12 et 17 ans, aux détentrices ou détenteurs d’un numéro pour l’obtention d’un permis d’initiation à la chasse et aux nouveaux chasseurs et chasseuses certifié(e)s en 2022, âgés de 18 ans et plus. Il n’y a pas d’inscription pour participer. Toutes les personnes intéressées doivent toutefois être accompagnées d’une personne possédant un certificat du chasseur valide et approprié à l’arme qui sera utilisée par la chasseuse ou le chasseur de la relève.

Pour en savoir plus : www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/releve-chasse-cerf