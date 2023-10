Violence : on a perdu le contrôle

Ça fait de plus en plus partie de notre vie quotidienne...

Je parle de l’ensauvagement.

Cette montée de la violence dans nos rues, nos écoles.

Même nos hôpitaux. Car l’indifférence à la souffrance d’autrui est une forme pernicieuse de violence.

Qu’on commet en ne faisant rien.

Petit à petit

J’ai souvent cité cette réplique du film Broadcast News avec William Hurt.

« Si le diable venait, aujourd’hui, il ne poserait aucun geste diabolique, il ne ferait de mal à personne... Il se contenterait de baisser nos standards moraux. Juste un petit peu... Il baisserait la barre petit à petit... »

Eh bien, c’est ce qui arrive.

On s’habitue peu à peu à la violence. Comme une grenouille dans une casserole d’eau que l’on fait lentement chauffer à feu doux.

La température monte, monte, mais la grenouille ne se plaint pas, ne remarque rien.

Jusqu’à ce qu’elle soit cuite.

C’est nous, ça.

La violence se répand comme une tache d’huile.

Un jour, c’est un jeune qui se fait battre par des voyous.

Le lendemain, une enseignante qui se fait agresser par une ado de 13 ans.

Et le surlendemain, un sexagénaire qui se fait poignarder en sortant d’une salle de spectacles.

Un arbitre qui se fait tabasser par un parent au beau milieu d’un match.

Ou un automobiliste enragé qui a mis la pédale au fond et a foncé sur un signaleur.

C’est comme ça qu’une société dégénère.

Pas d’un coup, bam !

Mais peu à peu.

Un jour, tu marches dans ton quartier, et tu remarques qu’il y a deux, trois sans-abri dans la rue, alors qu’il n’y en a jamais eu.

Puis des jeunes louches qui traînent.

Puis tu apprends que le fils de ton voisin a été battu devant chez lui.

Au début, ça te surprend, mais après un certain temps, ça fait partie du paysage, de ta vie quotidienne.

La misère, le crime, la drogue. Le vandalisme. Des graffitis. Des fenêtres brisées.

Montréal, par exemple, a longtemps été une ville hyper sécuritaire, l’une des plus sécuritaires en Amérique du Nord.

Ça a changé, ce n’est plus comme ça.

On n’a rien vu, rien senti.

On a glissé, c’est tout.

On a appris « à vivre avec », on a développé de nouveaux réflexes, on a changé nos habitudes – bref, on a laissé faire, avec le résultat que maintenant, on est débordé.

On a perdu le contrôle.

Des quartiers entiers sont devenus infréquentables.

Baisser les bras

Parlez à n’importe quel enseignant que vous croisez : enseigner est devenu un boulot infernal.

Les parents ont abdiqué.

Les administrations ont abdiqué.

La moindre manifestation d’autorité est devenue une « micro-agression ».

Le mot clé, maintenant, est « bienveillance ».

« L’amour, c’est l’infini à la portée des caniches », disait Céline (pas la chanteuse, l’autre).

Eh bien, la bienveillance, c’est du respect qu’on a sorti du congélateur et qu’on a mis dans le micro-ondes.

Ça dégouline. C’est mielleux, collant.

Il faut « comprendre ». Et surtout, surtout, ne pas juger.

C’est ainsi qu’un jour, tu acceptes de te faire répondre.

Un autre jour, de te faire insulter.

Puis un autre jour, de te faire frapper.

Peu à peu.

Petit à petit.