THIBAULT, Gérard

À son domicile, le 2 octobre 2023, à l'âge de 95 ans et 2 mois, est décédé paisiblement monsieur Gérard Thibault époux bien-aimé depuis 67 ans de madame Madeleine Thibault. Fils de feu dame Diana Caron et de feu monsieur Jean Thibault, il demeurait à Saint-Cyrille de Lessard, comté de L'Islet. Il était le père de Jacques (Réjeanne Caron), Carole (Roland St-Pierre) et feu Johanne (Robert Normand). Outre son épouse et ses enfants, il laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Daniel Thibault (Lucile Janin), Caroline (Pascal Gamache) et Marie-Ève St-Pierre, Josianne (Samuel Bélanger) et Valéry Normand (Mickaël Fortin) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Gabrielle, Nicolas et Florence. Il était le frère et le beau-frère de : feu Ernest (feu Marie-Ange Marier), feu Georges (feu Irène Tondreau), feu Édouard (feu Jacqueline Carlos), feu Valère (feu Marguerite Morin), feu Rita (feu Damien Bernier), feu Bernadette (feu Joseph Marier); de la famille de madame Madeleine : feu Martin (feu Rita Bishop), Lucille et feu Clément (Fleurette Bélanger). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix., où les membres de sa famille vous accueilleront de 13h à 14h15. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial " à l'ombre du clocher " de Saint-Cyrille.