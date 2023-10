PAQUET, Louise



À son domicile, le 22 septembre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Louise Paquet, fille de feu monsieur Eugène Paquet et de feu dame Gérardine Munger. Elle demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances au salon de lale vendredi 13 octobre 2023 de 19 h 00 à 21 h 00 etde 9 h 00 à 11 h 00.La mise en columbarium suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive Nord. Madame Paquet laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Raymond (feu Jeannine Bédard), Irène (feu Bruno Gingras), feu Marie-Claire (feu Émilien Paquet), feu Marie Ange (feu Roger Gingras), feu Bruno (feu Thérèse Larivée), Johny (Pierrette Denis), Benoît (Marie-Berthe Dion), Paul-André (Françoise Anger), Murielle (Noël Cameron), feu Clément (Jocelyne Fecteau) et Francine (Marius Cantin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le soutien de l'entourage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer et à la Fondation des maladies du coeur et AVC. https://cancerquebec.ca/, https://www.coeuretavc.ca/.