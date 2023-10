DESLAURIERS, Anny



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 septembre 2023, à l'âge de 40 ans, est décédée Anny Deslauriers, conjointe de Guillaume Laflamme. Elle était la fille de dame Réjeanne Hamel et de monsieur Jean Deslauriers et la belle-fille de dame Claire St-Hilaire. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son con-joint Guillaume et ses parents Réjeanne et Jean (Claire St-Hilaire); ses enfants : Myriam Gauthier, Félix-Antoine Laflamme, Èva Laflamme et Mia Laflamme; son beau-fils Mathys Laflamme; ses frères : Régis (Marie-Hélène Hudon) et Carl (Mélissa Carrier-Demers); son parrain André Dubuc; sa marraine Hélène Hamel; sa belle-mère Céline Noël (feu Antoine Laflamme); ses belles-sœurs de la famille Laflamme : Jacinthe (Marc Gélinas), Véronique (Benoit Lalonde) et Judith (Alexis Levasseur); ses belles-soeurs : Nathalie (Jean-François Bergeron) et Marie-Geneviève Giroux ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, ses amies proches, autres parents, de nombreux autres ami(e)s et collègues de travail. La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, de l'Enfant-Jésus et celui de Transplant Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.