SIMARD, Normand



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 22 septembre 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Normand Simard, époux de dame Isabelle St-Hilaire. Il était le fils de feu monsieur Gabriel Simard et de feu dame Fernande St-Gelais. Il demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges. En hommage à sa vie,en présence des cendresLa famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 12h30 à 14h00. Les cendres seront déposées en niche au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre son épouse Isabelle, ses beaux-fils : Stéphane Paré (Nadine St-Hilaire) et Alain Paré (Nathalie Pelletier) ; ses petits-enfants : Frédéric Paré (Geneviève Roux Ouimet), Pierre-Olivier Paré (Julie Bradette), Vicky Paré (Alexandre Caron), Véronique Paré (Charles-David Dion Déry) et Chloé Paré (Pierre-Yves Desjardins); ses arrière-petits-enfants : Éléonore Desjardins, Victoria Dion Déry, Charlie Caron, Édouard Paré, Delphine Desjardins, Florence Dion Déry, Maxim Caron, Flavie Paré, William Paré, Roméo Normand Desjardins et une petite à venir; il était le frère de feu Yvon, feu Réjean (feu Valmond Carbonneau) et feu Francine (Yvon Marin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille St-Hilaire : Murielle (feu Réal Lachance), Jimmy (France Poulin), Richard (Lise Paré), Daniel (Carmen Thomassin) et il était le beau-frère de feu Gertrude. Il quitte également plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ainsi que son médecin de famille Dre Marie-Pierre Bédard pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, www.jedonneenligne.org/fondationhsab/