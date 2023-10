LAPOINTE, Roger



À l'institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 23 septembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Roger Lapointe, époux de dame Marielle Vézina, fils de feu dame Thérèse Dorion et de feu monsieur Louis Lapointe. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 19h à 21h et serontLes cendres seront déposées sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, son fils : Christian (Annie Lagacé); ses soeurs et son frère, Colette (feu Gaston Lépine), feu Roland, feu Micheline, feu Robert, Gisèle (feu Denis Letarte), Huguette (Yves Bergevin), feu Jean Louis, Marcel (Nicole Verret), feu Ginette (feu Michel Paquette), feu Diane; ses petits-enfants : Lauriane (Pier-Phillipe Auger), Anthony (Leira Agüero Leyva) ainsi que plusieurs autres neveux, nièces et ami(e)s.