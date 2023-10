AUDET, Marie-Christine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 octobre 2023, à l'âge de 41 ans et 5 mois, est décédée Marie-Christine Audet, épouse de Mohsin Dakhama. Elle était la fille de madame Lucie Audet et de monsieur Marco St-Martin (Nancy Bédard). Elle était la petite-fille de madame Stella Hamel. Elle demeurait à L'Ange Gardien.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale jeudi 19 octobre 2023, de 10 h à midi. La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Outre son mari Mohsin ainsi que ses parents et sa grand-mère, elle laisse dans le deuil ses fils Yassine Chabchoub et Adam Dakhama; ses frères Érick (Jessica Dumais), Simon (Stéphanie Barbeau) et Michel; ses neveux et ses nièces; ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents, de nombreux collègues de travail et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.