VACHON, Lise



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 22 septembre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Lise Vachon, épouse de monsieur Martin Poulin, fille de feu Auréa Bernier et de feu Léo Vachon. Elle demeurait à Québec. Grande amoureuse du fleuve, de la nature et particulièrement des fleurs, elle savait les cultiver avec grand talent. Généreuse et dévouée, elle adorait la compagnie de ses enfants et de ses petits-enfants qu'elle affectionnait tant.La famille recevra les condoléances aude 12 h à 13 h 45.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Jérôme (Carole Larocque), Philippe, Frédéric (Patricia I. Bravo Herrera) et Geneviève (François Chrétien); ses petits-enfants : Léo, Laetitia, Ulysse, Simon, Axel, Ludovic, Laurie et Mireille; sa soeur Thérèse; sa demi-soeur Hélène Laliberté (Patrick Rioual); son beau-frère Paul-André Poulin (feu Marcelle Tremblay); sa grande amie Louisette Picard; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la belle-soeur des membres de la famille Poulin : feu Jean-Luc (feu Carmen Mathieu), feu Hélène (feu Douglas Edwards), feu Robert, prêtre et feu Marcel (feu Danielle Dion). Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, téléphone : 418 682-6387, www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.