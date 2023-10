GROFFEN, Sr Martha



À Sillery, le 7 octobre 2023, est décédée Sr Martha Groffen, soeur de la Sainte-Famille de Bordeaux, à l'âge de 98 ans, dont 67 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu dame Celestina Mees et de feu monsieur Arius Groffen de Belgique.Les membres de la Sainte-Famille de Bordeaux et les amis (es) recevront les condoléances àde 13h00 à 14h00.L'inhumation aura lieu immédiatement après le service religieux au cimetière St-Michel de Sillery. Martha laisse dans le deuil sa soeur Gérardina (Tinne); les membres de la communauté Ste-Famille de Bordeaux; ses neveux et nièces, cousins cousines, autres parents et amis, sans oublier ses amis Innus de la Côte-Nord. Un chaleureux merci au personnel de l'Unité de Soins, pour la qualité des soins prodigués durant de longues années. " Arrivée au Canada en 1958, Sr Martha a partagé sa vie et ses compétences avec ses frères et soeurs Innus de la Côte-Nord jusqu'en 2007. Sa qualité de présence et sa proximité grâce à l'apprentissage de la langue lui ont permis de communier à leur spiritualité et à ce lien sacré et vénéré de la Terre Mère si belle et si généreuse. L'harmonie entre tous ces éléments interconnectés appelait à la Célébration sous les yeux d'un Dieu Créateur souvent nommé le Grand Esprit. Un lien fort d'amitié et de souci d'une vie meilleure a accompagné Sr Martha pour ses communautés même durant ses longues années de maladie. À vous frères et soeurs Innus, un merci de tout coeur, vous êtes une page heureuse de notre histoire Ste-Famille. "