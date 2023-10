RENAUD, Richard



Au CHUM de Montréal, le 14 septembre 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Richard Renaud, époux de madame Marielle Bédard, fils de feu monsieur Raymond Renaud et de feu dame Nicole Boulet. Né à Lévis, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse Marielle Bédard; ses enfants : Jean-François (Myriam Vachon) et Caroline; ses petits-enfants : Eliot, Nathan et Ethan; oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs amis(es).. La famille vous accueillera à compter de 9h30 pour recevoir vos condoléances. Par la suite, les cendres de monsieur Renaud seront mises en terre au cimetière La Nativité, nouvelle partie, 1201, rue Wilbrod-Robert, Québec, G1C 0L1. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des maladies du foie.https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/fondation-canadienne-des-maladies-du-foie