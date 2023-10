LANGLOIS, Yvon



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 16 septembre 2023, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédé monsieur Yvon Langlois, conjoint de madame Jocelyne Deslauriers, fils de feu madame Cécile Bouffard et de feu monsieur Gaston Langlois. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe Jocelyne, il laisse dans le deuil sa sœur Charlotte (feu Dr Jean-Marie Plante) et son frère Gaétan (Esther Maresso). Il était également le frère de feu Huguette (feu Guy Jobin). Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Michèle Careau (feu Denis Langlois) ; ses belles-sœurs : Denise (Jean-Paul Beaubien) et Ginette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et ses amis golfeurs.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Emmanuel.