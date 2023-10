BURNS, Robert



Le 3 octobre 2023, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, à l'âge 76 ans, est décédé sereinement après un courageux combat contre le cancer Monsieur Robert Burns. Droit, déterminé et grand voyageur il a vécu pleinement et su apprécier tant de belles années. Il laisse dans le deuil sa conjointe Louise Lavoie, ses filles Catherine et Anne-Marie (André Bédard), ses soeurs Louise et Doris, ses petits-enfants Olivier, Raphaëlle, Jérémy et Lucas. De sa famille reconstituée Marie-Ève (Laurent Lamalice) Christine (Simon Canuel) ses petits-enfants Benjamin, Anthony, Rose, Flavie, les membres de la famille Lavoie : Michel (Denise Brassard), Lily, Patricia, Régis, Yvon (Monique Tardif), Jacinthe (Patrice Paquin), Vianney, Hélène (François Trudeau), ses cousins et cousines du Saguenay, de précieux amis d'enfance, ses joueurs de cartes, son groupe de quilles et de randonnée de montagne, d'anciens collègues de travail et de nombreux amis. Il quitte aujourd'hui ceux qu'il aime pour aller retrouver ceux qu'il a aimé, dont sa mère Irène Desbiens, son père Joseph-Arthur et sa soeur Diane. Vous pourrez lui dire un dernier aurevoir aude 11h à 13h,Ses cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame-de-Belmont vers 14h30. Pour ceux qui le désirent, vous êtes invités à faire un don à la Société de recherche sur le cancer : https://www.societederecherchesurlecancer.ca/