SIMARD, Rodrigue



À La Vallée des Roseaux, le 29 septembre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Rodrigue Simard, époux de madame Denise Michaud. Il demeurait à Baie-Comeau. La famille vous accueillera à :le vendredi, 20 octobre 2023 de 19h à 22h et le samedi 21 octobre 2023, jour des funérailles, à compter de 10h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Lyne (Jules), Lucie (Roger), Guylaine, Frédéric (Annie) et Kevin (Catherine); ses petits-enfants : Mathieu, Caroline, Jonathan, Tommy, Marilyne, Maxime, Éliane, Juliette et Charles; ses arrière-petits-enfants: Mathis, Alicia, Philippe, Mégan, Abby et Alysson; ses frères et sœurs: Lorraine, Suzanne, (Raymond), Richard (Francine) et Francine ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Vallée des Roseaux et de l'hôpital Le Royer pour leurs bons soins. Nous remercions également madame Christine Lacombe et son équipe ainsi que madame Nadine Blanchette pour leur grande disponibilité et leur approche humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à: La Vallée des Roseaux, 2370, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Qc, G5C 1E0, www.lavalleedesroseaux.org ou Loisir et Sport Côte Nord, 337, boul. Lasalle, bureau 203, Baie-Comeau, Qc, G4Z 2Z1, https://www.urlscn.com/fondation-loisir-cote-nord Les services professionnels ont été confiés à :