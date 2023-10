CÔTÉ, Camille



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 7 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Camille Côté, époux de dame Ginette Pagé. Il était le fils de feu dame Simone Boies et de feu monsieur Roméo Côté. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Outre sa tendre épouse Ginette des 57 dernières années, il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Jean Daigneault), Maryse (Jean-Philippe Morin) et Annie (David Fortier); ses petits-enfants dont il était si fier : Maude et Tristan Daigneault, Frédérique et Alexis Morin, Élisabeth et Justin Fortier; ses frères et sa soeur : André (Lise Paquet), Hélène (André Rondeau) et Denis (Micheline Bruneau); ses beaux-frères et belles-soeurs : Michel Pagé (Carole Villeneuve), Carole Pagé (Pierre Lessard) et Madeleine Pilote (feu Jean-Guy Pagé); ses neveux et nièces, son cousin et ami Marcel Côté ainsi que ses autres cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre sa soeur Monique (Roger Boivin) et son frère Gérard (Denise Gobeil) qui l'ont précédé. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanité et leur attitude bienveillante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3, Tél. : 418 657-5334 poste 238, https://cancerquebec.ca/faites-don/