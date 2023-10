BERNIER, Jean-Claude



À l'Hôpital de Montmagny, le 29 septembre 2023, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Bernier, époux de madame Cécile Bernier. Fils de feu dame Cécile Bélanger et de feu monsieur Louis-Philippe Bernier, il demeurait à L'Islet (Saint-Eugène). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Réal, Hélène (Michel Grenier), André (Sylvie Caron) et Marielle (Mario Coulombe); ses petits-enfants: Emmy (Laurent Thibault) et Chloé Bernier (Frédéric Gaudreau) ainsi que leur mère Isabelle Guimont, Madison (Jean-Philippe Beaudet), Virginie (Tristan Gagnon), Justine (Mikaël St-Pierre) et William Bernier (Noémie St-Pierre), Jade (Vincent Morin) et Émile Coulombe (Carol-Ann Charest) ainsi que tous ses arrière-petits-enfants adorés. Il était le frère et beau-frère de: feu Aline (feu Gérard Caron), feu Wilfrid (Albertine Leclerc), feu Sarto (feu Colette Robitaille), feu Philippe-Ernest (feu Noreen Powell), feu Yvon et Serge (Diane Doody). Sont aussi touchés par son départ, ses beaux-frères, belles-soeurs de la famille de son épouse, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux médecins et membres du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur dévouement, les soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. https://www.fondationhoteldieumontmagny.com/. Les membres de sa famille vous accueilleront le vendredi 13 octobre de 19h à 21h à la résidence funéraireainsi que le samedi 14 octobre de 9h30 à 10h45 en l'église Saint-Eugène de L'Islet.Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :